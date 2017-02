20 cult beauty sold out in tempi record

Seguire le tendenze e non è mai un bene, ma se alcuni prodotti diventano virali andando sold out in tempi record un motivo c’è. Nell’ultimo anno è successo con la collezione di MAC x Selena Quintanilla, chiesta dai fan su Change.org, i pennelli ispirati a Harry Potter, i Lip Kit di Kylie Jenner, la spugnetta in silicone e, ultimo in ordine di tempo, l’illuminante La Rose à Poudrer di Lancôme della nuova collezione primavera 2017.

Questi solo per citarne alcuni, perché la rottura di stock nei cosmetici ha una storia lunga fatta di fan devoti, formule rivoluzionarie, forniture rimesse in produzione decine di volte e prodotti che si trovano solo su eBay a prezzi d’asta deluxe. Ne abbiamo scelti venti, difficili da trovare, da non lasciarsi sfuggire appena si trovano disponibili:









































LEGGI ANCHE 20 cult beauty all’altezza della loro reputazione