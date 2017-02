11 insegnamenti beauty dalla London Fashion Week

Mettiamola così: quello che succede a Londra, non resta a Londra. Soprattutto se si parla di trend. Londra è la città più eclettica e audace del momento. Ed è in grado di lanciare tendenze davvero bizzarre, che all’inizio tutti non ammetteranno (o non vorranno ammettere) di amare ma che poi non potranno fare a meno di sperimentare.

Sulle passerelle Autunno/inverno 2017-18 della London Fashion Week i make-up artist e gli hairstylist hanno lanciato nuovi (per non dire insoliti) messaggi di bellezza. 11 per l’esattezza. Noi, li abbiamo raccolti in gallery. E anche per chi storgerà il naso per la troppa eccentricità, arriverà il momento di apprezzere questi makeover, veri inni della non-sobrietà.

1 – La paranoia ce l’abbiamo in testa. La designer Ashley Williams aveva già creato gioielli per capelli, girlie per gli strass, boyish per il messaggio. Dopo Boys & Girls ecco il turno di Paradise e, il nostro preferito, Paranoia. Perché dai, ammettiamolo. Ogni giorno ci facciamo almeno una paranoia!

2 - Manicure gioiello + gioielli. Perché accontentarsi di un flebile bagliore metallico sulle unghie, quando si può averlo duplicato? Lo propone Mulberry, con anelli dal fogliame gioiello.

3 – Rainbow is the new smokey eye. Non è una novità che il classico nero fumoso sia stato sostituito con colori più accesi. House of Holland propone un color block verde e arancione, con ciglia incrostate di blu e glitter rosa nella parte interna dell’occhio.

4 – Margot Tenenbaum detta sempre legge, ma si evolve nel look. Pelliccia, capelli biondo miele e incarnato pallido. Detto questo, la designer Simone Rocha vuole un twist in più, e lo fa con uno chignon impreziosito da tirabaci romantici, très chic. Wes Anderson approverebbe.

5 – Anche la treccia spettinata è meglio. Le abbiamo viste tutte: i capelli arruffati delle francesi, gli chignon con ciuffi liberi sul viso. Ma la treccia ecco, quella è stata sempre composta. Antonio Berardi gli ha dato una “spettinata” e il risultato è una favola!

6 – L’ombretto va en pendent con la maglia. Azzurro + azzurro, per esempio, come lo ha proposto Versus Versace. E se vi diciamo che quella riga perfetta e geometrica sull’occhio è stata fatta con un rossetto, voi come reagite?

7 – L’arancione esalta il bianco. E viceversa. Basta dire che chi ha un incarnato chiaro sta male con i colori shock. E smettiamola anche di dire che lo stesso incarnato chiaro viene “spento” da una maglia altrettanto chiara. Il tabù lo rompe Eudon Choi: arancio su bianco, e bianco.

8 – La mezza coda è più chic se fissata lateralmente. Romantica la è sempre, ma di certo è più grintosa. E se ha ceduto anche il brand romanticissimo Temperley London, vale la pena provarla.

9 – Un bacio tira l’altro, anche se si indossa il rossetto. L’effetto non piace praticamente a nessuno, perché il colore esce dai contorni. Ma Preen prova a riproporlo con un messaggio: wild. Ecco, siate selvagge. Il vostro lui apprezzerà.

10 – Il rossetto blu sta bene a tutte, anche alle creature fantastiche. Basta dire il nome del designer per capire: Gareth Pugh. Questa volta ha trasformato le sue modelle in un mix tra alieni e zombie delle galassie. Se il makeover è too much anche per noi, una verità va svelata: il rossetto blu sta davvero bene, su qualsiasi incarnato. Iniziate a farvene una ragione.

11 – Il frisé è chic anche sui capelli corti. Il trend era stato rilanciato lo scorso Autunno/inverno. Ma su capelli talmente lunghi e vaporosi che la maggior parte delle donne ci aveva rinunciato già in partenza. Ports 1961 si preoccupa anche di bob e lob, e il risultato finale è molto sexy.