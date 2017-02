Viaggio in Thailandia, cosa mettere nel beauty case

“Se incontri qualcuno senza un sorriso, regalagli uno dei tuoi“. In questo proverbio Thailandese sono racchiuse tutte le emozioni e la filosofia di questo luogo meraviglioso. Certo, c’è anche il mare da sogno, le spiagge da cartolina e il fascino di una cultura millenaria, ma sono, a pelle, prima di tutto l’allegria e la cordialità spontanea dei thailandesi a fare di un viaggio in Thailandia il miglior antidoto contro lo stress.

Ogni viaggio in Thailandia inizia dalla frenetica Bangkok. È oggi una delle capitali più importanti e popolose del sudest asiatico. Non a caso, arrivati qui, merita una visita il Baiyoke Tower II, che con i suoi 300 metri è il grattacielo più alto della città. E poi e spiagge di sabbia fine di Phi Phi Island o la frenetica vita notturna di Phuket; le acque cristalline di Khao Lak o la suggestiva natura di Krabi.

La Thailandia è una terra meravigliosa, dove i templi buddisti, fauna esotica e isole spettacolari ti lasciano senza parole. Un piccolo pezzo di paradiso, per il quale vale la pena indossare lo zaino e partire domani.

Per esplorarne gli aspetti più insoliti, e vivere a pieno la ricchezza dei suoi stimoli contraddittori, la Thailandia è stata scelta come tappa del percorso intorno al mondo dell’edizione 2016 di DonnAvventura il programma in onda ogni domenica, fino al 26 Febbraio, alle 14 su Rete4.

Il reportage di viaggio delle giovani esploratrici comprende anche un diario di bellezza in cui si illustrano le problematiche beauty riscontrate sul posto, inclusi consigli per contrastarle e trattamenti.

Hai intenzione anche tu una vacanza in Thailandia? Ecco quali esigenze beauty dovrai tenere in considerazione. E poi, come partire attrezzate? Cosa mettere nel beauty case?

Due sono i prodotti necessari: una buona crema protettiva e rinforzante della pelle e i solari. Vediamo nello specifico.

In Thailandia, il clima è torrido e la pelle è soggetta a svariati agenti aggressivi che la rendono ruvida, opaca, disidratata; ha, perciò, bisogno di un alleato potentissimo.

Perfetto da mettere nel beauty case, Ultimune, il siero di Shiseido che risveglia la capacità dell’epidermide di contrastare stress e attacchi esterni, rinforzando il potere di autodifesa della pelle stessa.

La Thailandia non è solo caratterizzata da umidità, ma anche da temperature elevate e sole cocente: è fondamentale, quindi, proteggere la pelle dai raggi UV.

I prodotti della linea Shiseido Suncare, con tecnologia “Wet Force”, proteggono dalle irradiazioni elevate e sono perfetti per tutti i tipi di pelle, anche per chi ama le attività all’aria aperta, perché la protezione si rinforza con l’acqua e non teme il sudore.