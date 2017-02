Calze a rete: il trend del momento

Ebbene si, non potevo non parlarvi del trend che più ha caratterizzato le collezioni della stagione Autunno/Inverno 2016-2017, ovvero il ritorno delle calze a rete.

Le calze a rete hanno radici molto lontane, fin dagli anni Cinquanta sono state usate da dive della tv e del cinema come Sophia Loren, Brigitte Bardot e Marilyn Monroe, che le indossavano con una gran classe ed eleganza. Successivamente anche nel 2000 le calze a rete hanno spopolato negli outfit delle teenager, fino ad arrivare ad ora dove sono diventate un vero e proprio must have.

Da qualche mese abbiamo dato nuovamente il benvenuto a questo trend molto versatile, adatto sia per outfit più casual da giorno sia più eleganti per la sera.

Attualmente su tutti i sociali, Instagram e Facebook, troviamo un’immensità di outfit in cui le calze sono le protagoniste.

Come indossarle?

Innanzitutto se avete qualche chilo di troppo opterei per il modello di rete più sottile, rispetto a quella larga, e farei molta attenzione ad acquistare la giusta taglia per non creare sulle gambe l’effetto “insaccato”.

Le calze a rete sono un accessorio particolarmente sexy che esalta la femminilità di una donna, per questo c’è il rischio di cadere nel volgare. Ma seguendo i giusti accorgimenti possiamo far si che questo non accada con molta facilità.

Per smorzare la loro natura sexy possiamo optare per uno stile più casual e street indossandole sotto dei jeans boyfriend con strappi, oppure mostrando le calze sopra la vita e abbinandoci un crop top. Questo è lo stile più in voga che blogger e influncer continueranno ad esibire anche nella prossima stagione Primavera/Estate.

Per non cadere mai nel volgare, se i jeans boyfriend non fanno per voi, si possono scegliere degli shorts (io amo particolarmente i Levis) o per una gonna (che sia in jeans o in pelle) con un bel paio di scarpe basse, come delle bellissime Dr Martens. Infine, pensando a quello che più caratterizzerà le tendenze della prossima stagione Primavera/Estate 2017 non posso non introdurre i calzini a rete in combo perfetta sia con decolleté che con delle semplici sneakers. Un vero e proprio must have che non potrà mancare nel nostro guardaroba primaverile.

Blog: Lucia Greco Blog

Instagram: @lucia.greco_

Fb page: Lucia Greco