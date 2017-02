Astri e Sessualità: i giochi erotici preferiti, Segno per Segno

Cosa piace davvero a lui? Quando si parla di intimità, i fattori in gioco possono essere molteplici e le certezze poche. Ogni individuo ha una propria personalità sessuale, talvolta ben distinta da quella caratteriale, incluso un potenziale erotico inespresso, che attende soltanto di trovare la persona giusta per poter essere messo in luce. Non per nulla, l’intesa sotto le lenzuola è uno dei fattori chiave nella durata di una relazione!

Sei si è alla ricerca di “indizi” particolari per capire cosa intrighi particolarmente un nuovo lui, o semplicemente si desidera dare un twist piccante a una vita intima un po’ “assopita”, ecco una mini guida alle potenziali caratteristiche erotiche, inclusi fantasie ardite e giochi di coppia, di ciascun Segno maschile dello Zodiaco, realizzata con l’aiuto del manuale Sextrology (di Starsky and Cox, editrice Arcana). Scopri qui cosa potrebbe intrigare il tuo partner. E tu, piuttosto, di che Segno sei?

UOMO ARIETE

Come amante ha un forte bisogno di dominazione e spesso considera il sesso alla stregua di uno sport! Lo preferisce rapido e passionale, ha molta resistenza ed è interessato soprattutto al piacere personale. Detto ciò, paradossalmente, soddisfacendo “i propri bisogni” appaga la partner più di tanti uomini che si dichiarano attenti e competenti. Dimenticatevi però i preliminari: l’uomo Ariete li trova abbastanza inutili. E l’importante è che sia lui a condurre i giochi…

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Non ha la passione per i travestimenti o le cose elaborate, preferisce fare esperienze reali senza mettere in scena giochi troppo artificiosi. A volte, le sue fantasie di dominio lo portano a guardare con interesse a esperienze di Bondage + Disciplina (attivi). Non è però da escludere un’affinità con la pratica del sesso tantrico.

PARTNER IDEALI Ariete, Toro, Leone, Vergine, Scorpione, Sagittario.

UOMO TORO

È il più grande amatore dello Zodiaco, spesso circondato da schiere di pretendenti, desiderose del suo amore e dei suoi favori sessuali. Quando si trova solo con una donna, è incredibilmente affettuoso e premuroso, ma ha bisogno di coccole costanti e gesti fisici che lo rassicurino. Anche sessualmente, non è proprio come sembra. Ha bisogno di essere provocato per reagire. A letto è piuttosto placido. Gli piace che una donna si serva di lui come una sorta di “sex doll” in versione maschile. Se la sua parner è alla ricerca di rapporti lunghi e semplici tutto fila liscio. Potrebbero sorgere problemi invece con quelle donne che lo considerano, a torto, una bomba sessuale.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI È un sensuale non un erotico, pertanto non è per situazioni o fantasie elaborate. Più incline all’erotismo tradizionale, il suo immaginario si vivacizza con un classico ménage à trois che lo vede “beato” tra due donne. Per spezzare la routine, l’uomo Toro può risultare incline a giocare con il travestimento.

PARTNER IDEALI Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Pesci.

UOMO GEMELLI

Se c’è un uomo capace di avere un letto ad acqua, dalla forma stravagante, o che ruota, si tratta sicuramente dell’uomo Gemelli. Il sesso con lui sembra una squisitezza da gustare, piuttosto che un’invasione da temere! Spesso, nella fase di conoscenza, assume un comportamento tipico degli uccelli maschi, cimentandosi in rituali particolari per sedurre la donna. Manda continui messaggi per esprimere il suo interesse sessuale, flirtando o adottando atteggiamenti che mettono subito in chiaro le sue intenzioni. Quando si tratta di intimità è molto attento ai minimi dettagli, affinché tutto fili liscio; usa sempre la testa e niente si muove meglio delle sue mani!

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Per l’uomo Gemelli la varietà è il sale della vita. Il sesso è soprattutto divertimento: scava nelle fantasie più nascoste sue e della partner con l’idea di sperimentarle. In fondo, la molteplicità delle esperienze è una delle sue necessità più urgenti! Il Gemelli ha una vena voyeuristica: tra le fantasie più ardite, quella di dividere una donna con un altro uomo, a patto che non gli si chieda di ricoprire un ruolo secondario. Vuole essere il regista e l’attore principale! Tra i giochi erotici favoriti: spanking, striptease, bondage + disciplina soft.

PARTNER IDEALI Ariete, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario.

UOMO CANCRO

È affascinato dalle curve femminili e in particolare dai seni della donna, che nella visione dell’uomo Cancro rappresentano l’unica espressione di sessualità degna di questo nome. Proprio per questa sua inclinazione particolare, è l’ammiratore di décolleté più incallito dello Zodiaco e le sue fantasie sessuali hanno come protagoniste per lo più fanciulle molto ben dotate. Il suo fervido immaginario è ricco di desideri difficili da confessare, e spesso vissuti in segreto per non intaccare quell’immagine di compagno affettuoso ed esemplare che desidera mantenere. Ciò che più conta per l’uomo Cancro, infatti, è poter godere di una femminilità materna e rassicurante anche in camera da letto.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Può manifestare fantasie piuttosto ardite soprattutto quando l’amore per una donna dominatrice lo spinge all’estremo: godere del ruolo di schiavo sottomesso a un’irriducibile padrona! Passatempi preferiti: Bondage passivo, Gioco di ruolo del genere professore/studentessa, danza del ventre.

PARTNER IDEALI Toro, Vergine, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Pesci.

UOMO LEONE

L’uomo Leone si vanta di non avere gusti bizzarri né perversioni – guarda caso il suo gusto preferito è la vaniglia! – e cerca di far colpo sulle donne proprio facendo leva sulla sua virtuosità. Entrando in un terreno sessuale più sofisticato, spesso è la donna a dover assumere il controllo della situazione. In lui l’interesse erotico è strettamente legato alle emozioni che prova, dettaglio non certo da poco se pensiamo alla sua proverbiale passionalità. Quando, però, incontra la donna giusta esprime le proprie emozioni in maniera assoluta. Fortunatamente per lei, ciò si traduce in interminabili maratone di sesso caratterizzate da baci, coccole, abbracci e focosi rotolamenti tra le lenzuola.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI L’uomo Leone ama affidarsi alla creatività erotica della partner. Aperto soprattutto alle sperimentazioni ludiche che possano mettere in risalto la sua virilità, rincorre fantasie che vanno dal travestimento in stile padrone/cameriera allo striptease, dal bondage allo spanking.

PARTNER IDEALI Ariete, Gemelli, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario.

UOMO VERGINE

All’uomo Vergine piace andare piano e apprezza che una donna condivida il suo ritmo rilassato. Il sesso può assumere un significato rituale e diventare un mezzo per rinsaldare il suo legame con una donna che ha tanto atteso e ricercato. Celebre per il suo innato senso critico, sotto le lenzuola evita fortunatamente di pensare troppo e di mettersi a giudicare la sua prestazione sottoponendola alle critiche più spietate. Per il Vergine il sesso è naturalmente “tantrico”, nel senso che è incentrato sul prolungamento del piacere e sul raggiungimento di uno stato di estasi sostenibile. Di fatto, l’intimità diventa per lui un mezzo per conoscersi meglio.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Oltre alla naturale predisposizione per il sesso tantrico, l’uomo Vergine ha spesso fantasie voyeuristiche, curiosità sadomaso (in forma passiva), attrazione per i travestimenti stile Capo/Segretaria.

PARTNER IDEALI Toro, Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno.

UOMO BILANCIA

Il sesso per lui deve essere, per dirlo in una sola parola, fantastico. L’uomo Bilancia usa il cervello più di qualunque altro muscolo. Questo figlio di Venere è molto più erotico che esplicitamente carnale, e le sue manovre in camera da letto sono decisamente artistiche piuttosto che sfacciatamente pornografiche. Per questo è un amante delicato ed “epidermico”, metodico eppure spontaneo. Nonostante ciò, il sesso con un uomo della Bilancia non esclude la pura passione. La maniera ordinata con cui si esprime sessualmente origina da un “luogo” di vero sentimento e ispirazione. Assumendo un approccio più yogico al sesso, l’atto erotico con un uomo Bilancia può essere in effetti anche un’esperienza trascendentale.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Tra fantasia e realtà, il passo può essere molto breve: spogliarelli di classe, chat erotiche, autoerotismo, così come elaborati giochi mentali di dominazione e sottomissione e fantasie voyeuristiche sono la sua specialità.

PARTNER IDEALI Ariete, Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Sagittario, Acquario.

UOMO SCORPIONE

Il sesso gioca un ruolo fondamentale nel rapporto con un uomo Scorpione. E sotto certi aspetti, l’eros con uno Scorpione innamorato può essere una faccenda molto, molto gustosa. Con la donna che ama si lascia andare completamegte, godendo di ogni centimetro del suo corpo, ansioso di esplorare e sperimentare tutte le dimensioni del piacere. La vera sfida sarà riuscire a conciliare i suoi appetiti sessuali, con il bisogno di preservare l’immagine di purezza e rispetto della sua partner. Spesso, quello che succede a letto è troppo audace per parlarne alla luce del sole, al punto che potrebbe preferire mantenere una netta distinzione tra la florida e solare donna accanto a cui si sveglia ogni mattina e la signora licenziosa (spesso una sua creazione) con cui si è rotolato la sera prima tra le lenzuola.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Nella camera da letto di un uomo Scorpione non manca mai un po’ di Bondage e se all’inizio sarà solo uno dei tanti stimoli estemporanei che vivacizzano il sesso, presto potrebbe diventare un caposaldo del repertorio. Ad affiancarlo (non solo nelle fantasie) sex toys, giochi di ruolo sadomaso, sesso virtuale.

PARTNER IDEALI Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Bilancia, Sagittario.

UOMO SAGITTARIO

Se c’è qualcuno che potrebbe mettere uno specchio sul soffitto quello è il Sagittario che, come vuole il suo segno, cerca un modo per essere, al tempo stesso, giocatore e spettatore. Vede se stesso da una sorta di prospettiva aerea e si impegna affinché le sue prestazioni siano degne di un sex symbol. A letto è famoso per il suo comportamento piuttosto “contorto”: celebre per le sue innumerevoli sperimentazioni da KamaSutra, allo stesso modo sembra possedere quello che, secondo le donne, manca alla maggior parte degli uomini: un bisogno di avvinghiarsi e stringersi, cosa che fa con passione e tenacia. Preferisce i rapporti sessuali lunghi, con un ritmo rilassato ma con una svolta imprevista. La cosa che più gli procura piacere? Una compagna incline a vari livelli di trasgressione.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Adora esplorare le fantasie altrui e sarà propenso a svelare i segreti che possono nascondersi nei recessi della mente della sua partner. Per intrattenerla e stimolare la sua curiosità può ricorrere a giochetti erotici, spingendola verso territori inesplorati: dal massaggio sensuale allo scambio di biancheria intima (la sua passione sono i bikini leopardati!) fino a un’elaborata inversione di ruoli.

PARTNER IDEALI Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia, Sagittario, Pesci.

UOMO CAPRICORNO

La persona che ha detto “Gli uomini non fanno la corte alle donne con gli occhiali” non conosceva la psicologia sessuale dell’uomo Capricorno, tendenzialmente attratto da figure femminili pudiche, dall’aria repressa e con un tipico look “da bibliotecaria”. L’uomo Capricorno ha una visione erotica alla Amante di Lady Chatterley, eccitato all’idea che vincoli sociali e corsetti siano fatti a pezzi dal desiderio nudo e crudo. Che nel suo caso è spiccatamente audace e incline a provare varie sfumature del piacere.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Nella pratica quotidiana la sessualità dell’uomo Capricorno è all’insegna del “fammi”, per cui la donna deve prendersi gran parte della responsabilità e sollecitare anche gli atti più scontati. Il lato positivo? È un amante ideale con cui mettere a nudo (con profitto) la propria inconfessata voglia di sperimentazione. Le sue fantasie più piccanti vertono su Bondage e Disciplina attivi, spanking, lingerie fetish, maschere, voyeurismo, travestitismo.

PARTNER IDEALI Ariete, Toro, Cancro, Vergine, Sagittario.

UOMO ACQUARIO

Di certo, dal punto di vista sessuale non è un timido, ma in una relazione di puro eros, l’Acquario è l’uomo meno emotivamente coinvolto che si possa immaginare. Gli piace essere considerato irraggiungibile, spesso al punto da “costringere” la sua amante quasi a supplicarlo di concedergli i suoi favori sessuali! In una nuova relazione, cercherà di fare l’amore tutti i giorni o quasi. Ha un’incredibile capacità di ricaricarsi psicologicamente quando gli serve. Tutto ciò che chiede alla partner è di esprimere piacere per la sua prestazione e che sia almeno pari a quella che ha provato lui. In generale, i legami gli piacciono più all’inizio e adora il brivido della novità. Ma a differenza degli altri Segni è così attaccato alla sensazione di freschezza che cerca di tenerla viva in vari modi. Soprattutto in camera da letto.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Adora i preliminari lunghi a base di carezze profonde e giochi di seduzione psicologici. Esperto nell’arte dello spanking e incline al feticismo, sogna amanti fasciate da capo a piedi in abiti fetish e lenzuola di latex. Chat erotiche e sesso virtuale sembrano nati apposta per lui.

PARTNER IDEALI Cancro,Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario.

UOMO PESCI

Di tutti segni dello Zodiaco, l’uomo Pesci è probabilmente il meno motivato dal sesso. Per lui, l’eros rappresenta un’esperienza di fronte alla quale preferisce sempre rimanere al di sopra. La verità è che poiché la pulsione sessuale è sostanzialmente e biologicamente legata alla procreazione e quindi collegata all’energia creatrice, l’uomo Pesci istintivamente canalizza tale forza nella creatività intellettuale e nell’abilità manuale, compensando ciò che perde in libido con l’istinto creativo. Le sue relazioni sono, soprattutto, matrimoni spirituali, e non è detto che conceda alla sua donna la lussuosa abitudine del sesso quotidiano. A volte ha bisogno di una motivazione erotica un po’ più forte del semplice stimolo sessuale.

FANTASIE E GIOCHI EROTICI Nonostante l’apparente disinteresse, l’uomo Pesci apprezza l’erotismo di buona qualità ed è il tipo che si diverte a girare e/o interpretare filmini domestici. Trova intrigante anche l’idea di nascondersi per fare sesso, per esempio in un luogo pubblico, come in treno o in aereo, ma anche in un’altra stanza in casa di amici, fantasia che lo eccita in modo particolare, che spesso si trasforma per lui in una pratica sessuale fondamentale.

PARTNER IDEALI Toro, Cancro, Bilancia, Sagittario, Capricorno, Acquario.