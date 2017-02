Tutti i look promossi e bocciati di Sanremo 2017

La sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa e che se ne dica, il Festival è sempre un appuntamento fisso per noi italiani, amanti della tradizione e della buona musica. Sicuramente questa edizione non è stata caratterizzata dalla presenza di vestiti da gran gala allo stile “Sanremese”, eravamo abituati forse alle precedenti edizioni dove le varie vallette sfoggiavano abiti principeschi da mille e una notte, mentre quest’anno ha vinto uno stile più sobrio e neutrale.

Nonostante ciò vediamo i look a mio parere più belli ed eleganti di questa edizione:

I Look di Chiara Galiazzo, tutti firmati Melampo, hanno valorizzato molto la cantante durante tutte le serate del Festival, caratterizzati da pizzo e trasparenze, ma nello stesso tempo raffinati e con stile.

Paola Turci durante le varie serate ha indossato una serie di completi scuri da scollature diverse, impreziositi da accessori e orecchini gioiello. Un vero esempio di classe e raffinatezza. Nelle ultime due serate ha dato il meglio di sè, proponendo un completo bianco con collana gioiello e per la finale una super sexy tutta nera.

Promossi i look della co-conduttrice Maria de Filippi, tutti firmati Givenchy. Rispetto ai canonici quattro cambi d’abito per serata ne sceglie solo due, sempre molto rigorosi e non sfarzosi, ma che rispecchiano molto il suo stile. Dopotutto con spacchi e trasparenze sarebbe stata fuori luogo!

Per la finale di sabato sera ha osato un po’ di più indossando un bellissimo abito bianco lungo!

Tra gli Outfit di Fiorella Mannoia quello più elegante e degno di nota è il completo indossato nella serata di venerdì sera, le donava moltissimo!

Una ventata glamour a questa edizione l’ha portata Marica Pellegrinelli durante la serata di venerdì sera, proponendo tre cambi look uno più elegante dell’altro, tutti firmati Atelier Versace.

Tra i look che a mio parere invece non hanno passato la sufficienza troviamo quelli proposti da Elodie che ha deciso di vestire uno stile diverso ogni sera, passando dall’etnico vestito lungo con stampe di Etro, proposto la prima sera, ad un abito in stile floreale di Emporio Armani di un colore verde spento che poco valorizzava la sua carnagione chiara e il colore di capelli. Molto belli i makeup invece, che esaltavano i suoi grandi occhi.

Anche gli abiti scelti da Lodovica Comello non mi sono piaciuti, soprattutto quello indossato durante la serata delle Cover, un mix tra costume da musical anni ’60, makeup anni 30’ e acconciatura anni ’40.

Bocciate alcune scelte di Bianca Atzei, soprattutto il vestito con cui ha inaugurato l’Ariston la prima sera, un’esagerazione di tessuti e mix diversi che davano un effetto generale di confusione all’abito firmato Antonio Marras.

Infine bocciato anche l’ultimo outfit proposto da Giusy Ferreri, un vestito lungo maculato, più adatto per una serata d’estate al mare che per il palcoscenico dell’Ariston.

E voi che pagelle dareste ai look di questa edizione di Sanremo?