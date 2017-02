Tendenze moda Primavera/Estate 2017

Le belle giornate iniziano ad avvicinarsi e per non trovarci impreparate, incominciamo a dare uno sguardo ai must della stagione Primavera/Estate 2017. Proposte direttamente dalle sfilate delle più grandi capitali. Colori? Scarpe? Borse e gioielli? Ecco cosa non vi può mancare!

1. GIALLO

Il colore di questa stagione è senza dubbio il giallo! Che sia solo un capo o, addirittura, dalla testa ai piedi. E’ questo che abbiamo visto nelle passerelle di New York, Milano, Parigi ecc

Ovviamente non possono mancare accessori “ton sur ton”.

2. HIGH WAIST – VITA ALTA

Di grande tendenza già nel 2016, questo trend non ci lascia neanche per la prossima stagione. Pantaloni, jeans e gonne a vita alta – anzi altissima, che segnano il punto vita. Da abbinare con cinture e maxi cinte per dare un tocco in più.

3. PLISSE’

Il tanto amato tessuto in plissè ci accompagna ancora. Abiti lunghi e gonne sotto al ginocchio rigorosamente a pieghe; per un look romantico ed anni ’50.

4. STIVALI ESTIVI

Tornano di moda gli stivali estivi: non useremo solo sandaletti ed infradito! Questi saranno i mesi dal look un pò country – Stivali alti e bassi, ma dal tessuto leggero e colori sgargianti.

5. DENIM

Che sia per Uomo o Donna il tanto amato Denim non ci lascia! Che siano jeans, giubbotti, camicie o pantaloni; addirittura la gonna in denim e le salopette saranno un grande must. Con strappi, borchie o in versione delavè. Capi che non dovrenno asolutamente mancare nel nostro guardaroba.

6. BIANCO CANDIDO

Un colore che va sempre di moda: il bianco nelle sue più svariate tonalità. Dal panna al ghiaccio, i capi di questo colore danno vita ad un look sobrio e luminoso, perfetto con le belle giornate di sole.

7. MAXI SPALLE

Spalle di abiti, giacche e magliette rigorosamente in stile anni ’80. Dimensioni prettamente over che danno un tocco in più ad ogni outfit e che a noi piacciono tanto!

8. TAILLEUR

Il 2016 è stato l’anno dei look ominili – abbiamo tanto amato la combinazione Tailleur – pantalone, proprio come i look maschili. Il tailleur, infatti, ci accompagnerà nella prossima stagione, ma subirà una variazione: la fantasia a quadri sarà di grande moda!

9. ABITO A RIGHE

Vestiti ed abiti – lunghi o corti. Ci piace! Ma rigorosamente in maglia e a righe! Che siano orizzontali o verticali, l’importante è che siano multicolor!

10. TRENCH

Fedele compagno della primavera ormai da anni. Anche in questa stagione sarà un grande must! Parliamo del Trench – il classico soprabito che adesso si impreziosirà di applicazioni e dettagli preziosi.

