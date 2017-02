Look e makeup delle prime due serate del Festival di Sanremo 2017

Un altro Festival di Sanremo è arrivato per accompagnare le nostre serate di Febbraio. La musica italiana è in assoluto la protagonista ma, per noi fashion e beauty addicted anche i look di cantanti e ospiti fanno la loro parte…

Sicuramente le prime due serate sono state contraddistinte da eleganza e ricercatezza, dove la moda italiana ha trionfato, ma vediamo in dettaglio le proposte di look e makeup:

I conduttori aprono il Festival coordinati di nero: Carlo Conti, con il suo smoking in velluto di Ferragamo, non sbaglia un colpo; mentre Maria de Filippi indossa un lungo abito nero dallo scollo a V di Givenchy by Riccardo Tisci ricoperto di cristalli tono su tono, anche gli occhiali le donano moltissimo, molto glamour!

Per quanto riguarda i look proposti dalle cantanti l’inizio non è stato dei migliori in fatto di scelte, a partire dal Tailleur indossato da Giusy Ferreri di Philipp Plein, quelle stampe rosse di rossetti e labbra erano decisamente un po’ troppo!

Anche il vestito di Elodie non mi ha convinta, un abito dal maxi spacco con decori dal sapore etno chic, firmato Etro, che poco si intonava con i capelli rosa della cantante. Molto bello e seducente invece il trucco occhi!

Lodovica Comello ha indossato un originale modello di Vivetta combinando una gonna nera rivestita di applicazioni colorate e corpetto con ricami su base di tulle trasparente Però le trasparenze, le mani, le farfalle, i ricami…davvero troppo!

Fiorella Mannoia veste Antonio Grimaldi: per lei uno smoking nero in crêpe di cady con cristalli e sfere metalliche lungo le maniche. Davvero di classe e molto raffinato.

Anche Alessio Bernabei è molto elegante nel suo smoking, peccato per quelle strisce luccicanti sulla giacca…

Il look che secondo me ha trionfato durante la prima serata appartiene ad un ospite, la bellissima Diletta Leotta che ha sfoggiato uno strepitoso abito degno di un palco così importante come quello dell’ Ariston. Si tratta di una creazione speciale che fa parte della collezione Alberta Ferretti Limited Edition FW16. Il modello originale è stato variato: dove prima c’era un corpetto, adesso c’è un top crop, Il tessuto, un prezioso jaquard con disegni dorati in rilievo su fondo di seta rossa, è rimasto invariato. Stupendo!

Passando alla seconda serata alcuni look non mi hanno convinto per niente, a partire dal primo Outfit di Maria De Filippi, sempre in Givenchy by Riccardo Tisci, che però questa volta non mi è piaciuto. Una casacca nera lunga, con pantalone sottostante e collier lungo con smeraldi. Insomma, anonimo e molto diverso da quelli della prima serata.

Bianca Atzei, in Antonio Marras, ha scelto un vestito bianco e nero, con drappeggi e stampe, un mix di tessuti diversi che non mi ha convinto, anche il make-up bocciato, troppo cupo.

Anche Giorgia rientra tra i look che meno mi sono piaciuti. Per l’occasione ha scelto un abito a colonna strapless di Francesco Scognamiglio, con fascia argento, decorazione in pizzo fucsia e corpo nero, un po’ troppi colori e paillettes.

In fatto di stile e gusto invece ottime le scelte delle cantanti Paola Turci e Chiara , rispettivamente in un completo nero di Baglioli da cui si intravedeva il reggiseno in pizzo e un elegantissimo vestito nero lungo per Chiara.

Attendiamo adesso i look delle ultime serate…