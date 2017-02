La Bella e la Bestia: le limited edition beauty più belle

Se c’è un cartone che ha fatto innamorare intere generazioni di bambine, ecco, quello è La Bella e la Bestia. Correva l’anno 1991 quando la Walt Disney creava il cartone animato che racconta la storia di Belle, una giovane ragazza, fatta prigioniera dalla temuta Bestia. Qui, nel suo castello, lei ci intrattiene con i suoi amici incantati, dal candelabro Lumière alla tutto pepe Spolverina.

Tutti loro stanno per tornare al cinema, esattamente il 16 marzo, grazie al live action con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens. Sarà (forse) anche merito della dolce Belle dai capelli castani e dall’incarnato lunare se il giallo è tornato alla ribalta più che mai, insieme a tutto quello che ricorda la rosa rossa, simbolo dell’incantesimo fatto alla Bestia.

Non mancano limited edition create dai brand di moda e lifestyle, ma anche di bellezza, che si sono sbizzarriti a inventare prodotti impossibili da non amare. Come i primissimi rossetti del brand coreano Kailijumei, trasparenti e con una rosa essicata al loro interno, fino all’ultima collezione creata ad hoc da L’Oréal Paris, con protagonisti sette kit mani-unghie per veri collezionisti e sette look creati ad hoc da Simone Belli, national make-up designer di L’Oréal Paris, da sfogliare nella gallery in basso.

In alto invece, i gesti beauty più belli, da acquistare anche con un click. Dedicati alle bambine ormai cresciute che non hanno mai smesso di credere nelle favole e nell’amore, quello vero.