C’è una cantante che ha sempre precorso i tempi in fatto di moda e costumi: è Madonna, icona della musica pop, che dal suo debutto nel 1982 ha lanciato mode, anticipato stili e ispirato ciò che sarebbe stato fashion con i suoi videoclip e le sue apparizioni sul piccolo schermo. A più di 30 anni dalla sua prima apparizione, Lady Ciccone continua a dettare i trend: eccone sette per l’inverno del 2017.

1 Stivali sì, ma solo cuissard

Mai uscire senza stivali durante l’inverno. Ne esistono di varie forme e misure, ma per essere al passo coi tempi gli stivali giusti sono cuissard: alti fin sopra il ginocchio. Anche la “Material Girl” li ama e non può farne a meno durante i concerti, ma nemmeno agli eventi mondani. Li ha sfoggiati ad esempio al Met Gala del 2009, al Super Bowl del 2012 e ai Grammy Awards del 2015. Madonna predilige gli stivali neri, ma quest’anno sono ammessi anche quelli colorati.

2 Il giubbotto di jeans

Corto o lungo, scuro o chiaro, liscio o con ricami, l’importante è indossare un giubbotto di jeans che ci faccia sentire cool. Ma dove l’avevamo visto il giubbotto di jeans? Nel video di Ray of Light, che nel lontano 1998 lanciò le vendite di questo capo d’abbigliamento. Un trend che non passerà di moda nel 2017.

3 Stile cowgirl

Un trend per l’inverno guarda allo stile country del far west tra frange, stivaletti, giacche ricamate e capi in pelle. L’ispirazione arriva dalle passerelle, ma anche il mitico video Tell Me di Madonna ha fatto la sua parte. Magari non riusciremo a imitare perfettamente il suo balletto, ma almeno possiamo copiare il suo look.

4 Un chiodo fisso

Nella moda, come nella storia, ci sono corsi e ricorsi. Gli anni ’80 e ’90 e ciò che li ha caratterizzati sono tornati alla carica di recente: un capo su tutti sarà d’obbligo nel 2017, il chiodo nero con l’immancabile zip. Come abbinarlo? Se siete temerarie fate come Madonna nel film Who’s that girl: chiodo nero con borchie, gonna nera e calze a rete.

5 La camicia bianca

Un tocco di bon ton senza tempo è quello rappresentato dalla camicia bianca, un capo immancabile anche in un dress code che vira verso i colori scuri. Oversize oppure minimal, classica o con ruche, la camicia bianca fa sempre la sua figura. In questo caso il sottofondo è la malinconica Ghosttown.

6 La pelliccia non passa di moda

I dettagli in pelliccia sono di gran moda, dalle borse alle giacche. Se siete fan di Madonna potete sfoggiarne una ecologica, come nel video Music e ballare sulle note di quella hit.

7 Tute morbide

In inglese si chiamano jumpsuit, da noi semplicemente tute. Possono essere in lana o cachemire oppure morbide se lo stile sportivo vi attrae di più. Per rendere il vostro look più femminile, provate a fare come Madonna: tuta acetata, tacchi e body sexy in bella vista. Lei si è presentata così alla sfilata di Alexander Wang: se volete imitarla, magari non fatelo per andare al lavoro…