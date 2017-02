San Valentino è alle porte e sei rimasta a corto di idee? Ho raccolto per te qualche spunto tutto da copiare. E’ il tuo lui ad essere senza ispirazione? Fai in modo che legga questo articolo…Il romanticismo è un muscolo, e in certi casi va allenato.

Idee regalo per il tuo lui: Punta sulle sue passioni, è sempre una buona idea. Se ama il calcio, di certo apprezzerà due biglietti per andare a vedere la sua squadra del cuore, magari insieme a te. Se il suo cantante preferito è in tournée, cogli l’occasione. E’ appassionato di automobili, potresti sorprenderlo con un buono per una giornata in pista, o regalargli un corso di guida sicura. Ricorda, poi, che l’opzione profumo è sempre gradita. Se ama le fragranze calde e delicate, opta per Ultra Male di Jean Paul Gaultier o Joop! Homme, due varianti che lo sedurranno; se è più per le profumazioni “maschie”, con Terre D’Hermes, Versace Eros o Dior Homme andrai sul sicuro. Avevi in mente qualcosa di più romantico? Sveglialo con una colazione a letto e prepara per lui un dolce o dei biscottini al burro a forma di cuore. Anche giocarti la carta della Spa è una buona idea, acquista un bel coupon (groupon, groupalia e letsbonus ne propongono tantissimi) e regala a lui una giornata di relax, con tanto di massaggio di coppia. Se abitate insieme, una cenetta a casa a lume di candela e un bel film d’amore è un’altra soluzione da sfoderare, magari accompagna la sorpresa con un abbonamento ad un servizio di cinema on demand, come Netflix, TimVision o Chili, sarà sicuramente un gesto apprezzato. Idee regalo per la tua lei: Ragazzo, so che sei in crisi, per questo ho pensato di darti qualche dritta, tutta al femminile da sfoggiare proprio per San Valentino. La parola d’ordine è: originalità! La cosa più bella che puoi fare per la tua lei è stupirla. Raccogli le vostre foto e componi, ad esempio, un Fotolibro Saal, che ripercorra la vostra storia, aggiungi qualche didascalia e farai impazzire il cuore della tua innamorata. La tua lei è una beauty addicted? Nell’universo Lush trovi tutto quello che può renderla felice, cerca lo store più vicino, scegli i prodotti e le profumazioni che più ti piacciono e prepara per lei una box a sorpresa. La tua lei è più fashion addicted? Regalare un bel paio di scarpe è sempre una bella mossa, la dritta in più è quella proposta dal marchio Gianna Meliani, una decolletè dalla linea classica personalizzabile nel colore e nel materiale che più le piace. Acquista un buono e accompagnala nella scelta.

Desideri lasciarla davvero senza parole? Dalle il buongiorno con Diamanti Anversa, sarà la tua promessa d’amore. Scegli il taglio del diamante e dona alla tua lei la possibilità di creare il suo gioiello, partendo dal disegno sino alla sua realizzazione, incastonerà il tuo diamante e si sentirà una vera principessa; sarà un’esperienza indimenticabile e davvero “per sempre”. Puoi trovare proposte interessanti anche da Pandora o se si vuole spendere un po’ di più Pomellato sarà sicuramente una buona idea!

Hai altre idee da suggerire? Tanti cuori innamorati potrebbero apprezzare il tuo supporto…

P.s. Ricorda che la Festa degli Innamorati è tutti i giorni…non aspettare San Valentino, sorprendi il tuo amore sempre!