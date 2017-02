Energia, creatività, innovazione: il futuro è a Ginza Tokyo!

Con il suo Lost in Translation, la regista Sofia Coppola aveva fatto di Tokyo la capitale mondiale dello spaesamento. Era il 2003, ma in poco più di un decennio, complice la digital culture, i tempi sono velocemente cambiati, la sensibilità mutata e sebbene l’esotismo abbia continuato a restare per lungo tempo una chiave di lettura del Giappone ben radicata nella realtà Occidentale, oggi l’atteggiamento si è trasformato e la cultura nipponica ha iniziato a “invadere” il nostro mondo, influenzando e suggerendo un nuovo modo di sentire, vedere, percepire e concepire la realtà. A partire dall’ambito estetico.

La sensibilità occidentale ha subìto il fascino e soprattutto l’influenza di quella giapponese, la quale, lentamente ma in modo incisivo, l’ha plasmata e arricchita di nuove prospettive evolutive. Anche l’Italia ha messo in luce un sempre maggiore interesse e una propensione chiara a cogliere spunti e suggestioni provenienti da metropoli come Tokyo (nel 2016 la percentuale di italiani che hanno scelto il Giappone come meta turistica è aumentata del 15,6%). Il segreto di tale attrattiva? Sta probabilmente in quel perfetto equilibrio tra l’antica tradizione confuciana, riflessa nei principi estetici del wabi sabi, e quella nuova anima cool e creativa che rendono la capitale nipponica un luogo a cui guardare se si vuole attingere a espressioni ad alto tasso di tendenza e contemporaneità, in ogni ambito.

Non per nulla, il Giappone odierno è la terza potenza economica mondiale, con un altissimo livello di investimenti nel settore della Ricerca e Sviluppo (al terzo posto anche in questo caso, dopo Cina e Stati Uniti) mirati a promuovere innovazione.

E Ginza, il quartiere più cool della capitale, ne è una chiara dimostrazione. Raso al suolo nel 1872 da un incendio che ne distrusse completamente gli edifici giapponesi tradizionali, fu ricostruito in uno stile occidentale che ne rivoluzionò radicalmente l’aspetto. Le strade erano costeggiate da nuove costruzioni in stile georgiano, progettati dall’architetto britannico Thomas Waters, e i marciapiedi per la prima volta separavano il transito pedonale dal traffico stradale di carrozze. Un nucleo vitale, all’interno di una Tokyo chiusa ancora nella tradizione, che annunciava l’inizio di un’era moderna, aperta alle influenze di ogni parte del mondo.

Fu in questo contesto sociale emergente che, nel 1872, Arinobu Fukusara, pioniere e storico fondatore del brand di prodotti cosmetici Shiseido, aprì la primissima farmacia di stampo occidentale in Giappone, contribuendo a pieno titolo alla modernizzazione del suo Paese: prima di quel momento, infatti, i giapponesi non avevano mai sperimentato alcuna alternativa alla tradizionale medicina asiatica. Fukusara, medico farmacologo della Marina Militare, nonché uomo audace di rara intelligenza e visione, con la sua intuizione imprenditoriale fu capace di cogliere le opportunità di mondi lontani e inesplorati.

Fin da subito, l’obiettivo di Shiseido fu quello di offrire un valore innovativo ai consumatori attraverso la Ricerca e Sviluppo applicate allo sviluppo di prodotti in grado di garantire benessere e risolvere problemi concreti. Non solo. Grazie, in seguito, a Shinzo Fukuhara, figlio di Arinobu e primo presidente di Shiseido, nonché grande appassionato di pittura e fotografia, l’azienda si arricchì dei migliori talenti creativi del tempo, destinati al primo reparto di creazioni pubblicitarie. Era il 1916, lo stesso anno in cui l’azienda passava dalla farmacia alla produzione di cosmetici.

Il resto è storia di un brand che, nel corso di quasi 150 anni ha fatto della qualità e dell’innovazione, nonché del prezioso connubio tra arte e scienza, la sua mission. E che fa anche della promozione e della salvaguardia dell’arte una delle caratteristiche insite nel suo DNA.

Nessun altro luogo, allora, poteva essere più adatto di Ginza per l’inizio della storia di Shiseido, che qui ha ancora oggi il suo quartier generale in uno splendido edificio che rappresenta un punto di ispirazione, ma anche di aggregazione e incontro, per giapponesi e turisti da tutto il mondo.

In un quartiere, quello di Ginza Tokyo, dove si respira non soltanto lo spirito moderno di globalizzazione, ma anche quel fermento creativo, quell’energia nel pensare, creare e universalmente condividere soluzioni pratiche, così come produzioni artistiche, che ben caratterizza le nuove generazioni di tutto il mondo.

Guardare a Ginza nel 2017 equivale a guardare all’emblema di quel Giappone che, meglio di tanti altri Paesi, ha saputo interpretare la contemporaneità. E che, lungi dall’essere percepito come un lontano e misterioso luogo esotico, può essere oggi la nuova meta in cui intelletto e sensibilità, protesi al futuro, ricominciano a sognare.