Cosa ci aspettiamo a San Valentino

San Valentino o si ama o si odia. Ma tra il fatto di essere delle inguaribili romantiche o delle donne pragmatiche, la relazione (complicata) con il giorno di San Valentino cambia a seconda delle fasi della vita. Dove conta soprattutto l’età, ma anche lo status sentimentale. Avete avuto tutte 15 anni e aspettato con ansia la dichiarazione d’amore con tanto di cuore gonfiabile del ragazzo che vi piaceva, no? Ecco quello che accomuna tutte, a 20, 30 o 40 anni è l’aspettativa. Ognuna di noi, il 14 febbraio, in fondo si aspetta qualcosa, o ha un’idea su come le piacerebbe trascorrere la serata. Con una costante: stare bene e sentirsi bella. Perché ammettiamolo, anche le più dure di cuore non disdegnerebbero un regalo imprevisto, e non vorrebbero sicuramente farsi trovare impreparate. Insomma, piuttosto che crescere e ignorare San Valentino, possiamo semplicemente cambiare il modo di festeggiarlo.

San Valentino a 15 anni

Forse è il San Valentino più atteso, il più vissuto, il più "cuoricioso". Si regalano peluche, cioccolatini, palloncini a forma di cuore. Insomma, tutto deve essere un cuore. Si inizia a fantasticare almeno con una settimana di anticipo sul ragazzo addocchiato a scuola. Con le amiche non si parla d'altro: ma si dichiarerà a San Valentino oppure no? E via di voli pindarici…

San Valentino a 20 anni

A vent’anni, la sera di San Valentino, si fano fuochi e fiamme. Se, infatti, questo giorno potesse essere rappresentato da un oggetto sarebbe un completino intimo, da sfoggiare o che ci piacerebbe ricevere. L’occasione per osare con un reggiseno più provocante o un body, che va di moda e che difficilmente si indosserebbe durante la settimana. A 20 anni l’intimità con il proprio lui non è così scontata. Si immagina (finalmente) la casa libera, una colonna sonora romantica… e i dettagli da raccontare il giorno dopo alla propria best friend.

San Valentino a 30 anni

A 30 anni si ha bisogno di una buona dose di glamour, che non guasta mai, ma soprattutto di certezze dal proprio lui. A 30 anni nessuno, a parte casi più unici che rari, si dichiara a San Valentino. Troppo banale, scontato, smielato. Il 14 febbraio è per le coppie di lunga data. Ed ecco perché ci si aspetta un bijoux, qualcosa che rimane nel tempo e che porta con sé un significato importante.

San Valentino a 40 anni

A 40 anni San Valentino è sinonimo di figli fuori dal radar. Si sogna una serata in cui rilassarsi e ritagliarsi uno spazio di coppia. Il 14 febbraio che si immagina è senza i figli, senza dover cucinare e magari con un take away di sushi da dividere con il proprio marito stando comodamente sul divano. Una serata in cui tirare fiato dalle incombenze familiari, da passare in pigiama, ma pur sempre con stile.