Viaggio ad Abu Dhabi: cosa mettere nel beauty case

Colori intensi e sapori forti. E poi quella prorompente modernità che tanto contrasta con l’architettura della tradizione. Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una travel experience che riserva inimmaginabili sensazioni a cielo aperto. L’aria stessa, profumata di spezie, fa da trait d’union fra i molteplici contrasti che la dominano: ristoranti lussuosi e luoghi umili, calde dune del deserto e grattacieli dai riflessi abbaglianti, emiratini ma anche immigrati del Bangladesh, dell’Egitto, del Pakistan.

Questa metropoli giovane e briosa sorge su un’isola a forma di T che si protende nel Golfo Persico dalla costa centro-occidentale. Fare tappa qui equivale a immergersi in un’atmosfera straniante, quasi surreale, che mixa modernità e tecnologia futurista con un melting pot di antiche tradizioni e culture diverse.

Eppure la nightlife ha una vivacità spiccatamente europea: ad Abu Dhabi ci si diverte fino a notte fonda. Tra ristoranti lounge, roof bar e beach club, popolati anche dai giovani del posto.

Il reportage di viaggio delle giovani esploratrici comprende anche un diario di bellezza in cui si illustrano le problematiche beauty riscontrate sul posto, inclusi consigli per contrastarle e trattamenti.

Hai in programma anche tu una vacanza negli Emirati Arabi? Ecco quali esigenze beauty dovrai tenere in considerazione. E i prodotti da mettere in valigia!

PREVIENI SCOTTATURE E ARROSSAMENTI

Situato sul Tropico del Cancro, nella parte settentrionale della “desert belt”, l’emirato di Abu Dabhi fa parte di quelle zone desertiche dove l’irradiazione solare è molto elevata e la pelle risulta fortemente esposta ai raggi UV. Proteggersi tutti i giorni diventa pertanto fondamentale, soprattutto se si ha una pelle chiara e delicata. Per garantire protezione e sicurezza anche a temperature molto elevate, i laboratori Shiseido hanno formulato la linea Wet Force, composta da solari ad alte prestazioni che si prendono cura della pelle con un fattore SPF elevato, idratando e prevenendo al tempo stesso la secchezza cutanea. Non solo: sono dotati di un filtro solare esclusivo che a contatto con acqua e sudore si potenzia, anziché ridursi.

PROTEZIONE (E RESISTENZA) ANCHE CON IL MAKE UP

Il caldo torrido di questa metropoli, l’elevata umidità e la forte esposizione ai raggi UV rischiano di rovinare il trucco, che nel corso della giornata, con il viso lucido potrebbe sciogliersi.

Soluzione? Il fondotinta compatto Sun Protection Compact di Shiseido è compatto e in polvere, formula che consente di avere un finish mat di lunga durata. In più, è un “fondotinta solare”, ovvero dotato di protezione elevata in grado di proteggere ogni tipo di pelle.

FASCINO ESOTICO SUGLI OCCHI

In fatto di “sguardi magnetici”, le donne arabe si sa: sono delle vere e proprie maestre! Essendo quasi l’unica parte del corpo esposta agli sconosciuti, hanno occhi profondi e curati. Immancabile in questo senso una matita eyeliner per sottolineare lo sguardo. La Smoothing Eyeliner Pencil di Shiseido è l’ideale: permette di tracciare con facilità linee sottili o marcate che rimangono perfette anche dopo molte ore, perché il colore non sbava e non sbiadisce.

Se però vuoi ottenere un look ancora più femminile, completa il tutto con una passata di Full Lash Volume Mascara di Shiseido: allunga e definisce le ciglia in modo naturale creando un affascinante effetto “a ventaglio”. In più, puoi riapplicarlo nel corso della giornata, senza appesantirle né temere grumi. Provare per credere!