Viaggio a Tokyo: cosa mettere nel beauty case

È un dato di fatto: il Giappone sta diventando una delle mete turistiche più gettonate. Lo confermano i dati: nel 2016 la percentuale di turisti italiani è cresciuta del 15,6 per cento. Complici manga, film di animazione, cibo ma anche mostre ed eventi culturali che stanno contribuendo sempre più a suscitare interesse e voglia di approfondimento, oltre la semplice “tentazione esotica”.

Vero è che il Giappone ci affascina infatti sempre più con la sua estetica e la sua sensibilità verso aspetti della vita che l’Occidente tende a trascurare o percepire in modo ben differente. Uno fra tutti la “cura di sé” che le giapponesi vivono come un’attenzione unica nei confronti di corpo-mente-spirito. Qui, le donne si curano tutto l’anno per il proprio benessere e non semplicemente per “apparire belle”.

Del resto, il concetto giapponese di bellezza si concentra in pochi, semplici gesti: tutto è essenziale e naturale, ma non per questo spoglio o privo di personalità. Così come insegna la filosofia wabi sabi.

Testimoni dirette di questo approccio olistico alla bellezza individuale sono state le giovani esploratrici di DonnAvventura, partite il 15 settembre scorso alla scoperta delle terre più affascinanti e remote del globo, e approdate proprio a Tokyo per l’ultima tappa della loro lunga spedizione (l’edizione 2016 di DONNAVVENTURA, format lanciato ben 27 anni fa, a metà tra un reality e un reportage di viaggio, è in onda ogni domenica, fino al 26 Febbraio, alle 14 su Rete4).

Una città effervescente e protesa verso il futuro, avveniristica e moderna, nonostante il costante legame con i valori della tradizione. Ma non solo: Tokyo è anche la città dove fu fondato il brand Shiseido e dove si trova il suo “quartier generale”, un Building enorme, situato nel lussuoso e ipertecnologico quartiere di Ginza, che abbraccia tutti i sensi: dal gusto, con la famosa Shiseido Parlour, all’olfatto, con l’esibizione di tutte le fragranze Shiseido create fino ad ora, la Japanese Parfumes Exhibition. Non manca, ovviamente, uno speciale team di beauty consultant, pronte, in questo caso, a coccolare con trattamenti e styling ad hoc le giovani ospiti occidentali!

Proprio per questo, i reportage di viaggio delle cinque esploratrici includono anche un diario di bellezza che, tappa dopo tappa, racconta problematiche ed esigenze riscontrate in ciascuna delle mete e offre, al tempo stesso, consigli per “attrezzarsi” al meglio sul fronte dei trattamenti di bellezza, se si ha in programma una vacanza sul posto.

Se il tuo desiderio è quello di organizzare un viaggio nella terra del Sol Levante, ecco quattro aspetti da tenere in considerazione e i beauty must (usati anche dalle giovani reporter) da mettere in valigia!

GLI EFFETTI DEL VIAGGIO IN AEREO SULLA PELLE

Per raggiungere Tokyo ti aspettano svariate ore di volo e la cabina pressurizzata dell’aereo potrà contribuire a seccare notevolmente pelle e capelli. Per infondere vitalità e idratazione alla pelle, sarà quindi fondamentale munirsi di un detergente in grado di agire in profondità e al tempo stesso riequilibrare il ph epidermico come Gentle Cleanser, affiancato dall’emulsione Refining Moisturizer, un idratante con effetto immediato.

Fanno parte entrambi della linea Ibuki, formulata dai Laboratori Shiseido proprio per le esigenze cutanee delle donne con una vita molto attiva.

L’ADATTAMENTO CLIMATICO

Una volta sul posto, per evitare che lo sbalzo climatico possa sottoporre a nuovo stress il viso, tieni in borsa un nebulizzatore da spruzzare sul volto anche ripetutamente durante il giorno: contrasterai opacità e disidratazione, ridando luminosità alla pelle. Quick Fix Mist, sempre della linea Ibuki, dona sollievo istantaneo e può essere spruzzato anche sopra il make up.

IL MAKE UP IDEALE

Sobrio, leggero, naturale: così il trucco che meglio si addice a un viaggio culturale ed “esplorativo”, dove la praticità deve essere all’ordine del giorno. Sì, quindi, a un velo di fondotinta dal finish naturale e a lunga tenuta e ad un eyeliner per definire lo sguardo. In questo senso, Synchro Skin Lasting Liquid Foundation è la soluzione ideale firmata Shiseido per avere un colorito omogeno e radioso tutto il giorno. Grazie alla sua formula esclusiva, si fonde perfettamente con il tono dell’incarnato esaltandone la bellezza naturale. Sugli occhi? Automatic Fine Eyeliner: disegna con facilità linee perfette e dona una definizione intensa e brillante.

UN TOCCO DI ELEGANZA

Se tuttavia, per una sera o un’occasione particolare, vorrai dare un twist raffinato al look, punta sul rossetto rosso! La collezione Rouge Rouge di Shiseido propone ben 16 tonalità che si adattano perfettamente a qualunque tipo di incarnato. In più, rendono le labbra morbide e brillanti, nutrendole e idratandole al tempo stesso. Elegante a audace al tempo stesso, è il tocco di stile che non può mancare nel tuo beauty da viaggio.