San Valentino: a ogni donna il giusto regalo

L’amore non andrebbe dichiarato solo a San Valentino, ma la festa degli innamorati è un buon pretesto per essere più zuccherosi, e per esprimere al vostro innamorato tutto l’amore che provate. Anche con un regalo in dono, ma quello giusto, fatto con il cuore (e un po’ di buon senso).

Uomini, ci stiamo riferendo a voi: la donna va capita (anche) nello stile. Che voi stiate frequentando l’amata da qualche mese o da tanti anni, scommettiamo che nel momento della scelta del regalo… un po’ in crisi andrete. Ma noi siamo qui apposta per darvi una mano. Conoscete i suoi gusti e il suo carattere, non sarà difficile trovare il regalo che la farà esultare di gioia appena scarterà il pacchetto.

Noi abbiamo “catalogato” le donne in tre macro-categorie, ognuna con un look individuale ben preciso, e abbiamo raccolto nella gallery alcune proposte per loro dal colosso di shopping online Zalando che, per l’occasione, ha ideato Diglielo con, la campagna che ha l’obiettivo di stupire la vostra lei con look che conquisteranno la sua indole più fashion. Ma affrettatevi… il 14 febbraio è dietro l’angolo!

LA ROMANTICA Lei è tradizionale e ama tutti i cliché di San Valentino: fiori, cioccolatini, il colore rosso passione e gli accessori a cuore. Se avesse un profumo sarebbe dolce, e se fosse un colore sarebbe rosa pastello. Come conquistarla? Con un orologio per farvi pensare tutte le ore, un abito da indossare durante la cena di San Valentino, e qualche messaggio prezioso. Si scioglierà.

LA PASSIONALE Lei non ama troppo girarci intorno: l’amore è passione, non occhi a cuore, messaggi zuccherini o cioccolatini poco dietetici. Lei vive di emozioni. Voi regalatele l’attrazione: un body super sexy o una sottoveste, o ancora un choker in velluto o una scarpa graffiante. Facendo così, non solo asseconderete i suoi gusti, ma la conquisterete.

L’IRONICA Lei vi potrebbe anche chiedere perché è importante festeggiare San Valentino. Voi, stupitela, non mettete troppo l’accento sul 14 febbraio, e fatele un regalo che punti sulle note pop, come orecchini a forma di bocca, un abito vitaminico e lingerie funny. Ironizzerete insieme sul (e con) romanticismo.