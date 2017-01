I gesti maschili di seduzione che le donne amano

“Talvolta era così spirituale che io, come donna, mi sentivo annientata. Altre volte invece era così selvaggio e appassionato, così pieno di desiderio, che io quasi tremavo davanti a lui. Talvolta mi trattava come un’estranea, talvolta si abbandonava a me completamente: quando lo stringevo tra le mie braccia, tutto cambiava, e io ‘abbracciavo le nuvole’…” da L’arte del seduttore di Søren Kierkegaard

Conquistare una donna? Tutt’altro che un gioco da ragazzi. Servono determinazione, stile, personalità. Serve sapersi mostrare – con intelligenza – per quello che davvero si è, senza troppi artifizi né ambiguità. Ma quali sono esattamente i gesti di seduzione che piacciono alle donne? Quelli di fronte ai quali, abbassata la guardia, sono disposte a mettersi in gioco sentimentalmente? Gesti, comportamenti, stili in grado di fare la differenza ad un primo appuntamento, così come nell’ambito di una relazione consolidata? Lo abbiamo chiesto a Betony Vernon, sex jewels designer nonché autrice di uno dei manuali più “illuminati” degli ultimi tempi in tema di eros: The Boudoir Bible – The Uninhibited Sex Guide for Today edito da Rizzoli International.

Una sex guide nella quale la raffinata e glamorous sex educator insegna a prendere il controllo del proprio piacere e ad aumentarlo, sperimentarlo, condividerlo per trarne una maggiore soddisfazione sessuale.

Insieme a noi ha tracciato una sorta di identikit del seduttore ideale. Lontano da ambiguità e malizia, ma improntato su elementi topici nell’avvio di una relazione, quali la sincerità, la sensualità, lo stile. Scoprite com’è.

Ci sono gesti di seduzione che gli uomini hanno erroneamente dimenticato?

«Quei gesti semplici che non hanno niente a che vedere con valori materiali e tanto a che fare con i sentimenti e la gentilezza, come offrire una rosa o un bigliettino scritto a mano. Essendo poi gli uomini più forti e robusti per genetica, le donne tendono a essere riconoscenti quando uno di loro le aiuta, per esempio, con i bagagli. O, banalmente, quando le apre la portiera della macchina non soltanto se indossa un abito lungo. Gli atti di cortesia sono sempre ben apprezzati».

Quali sono i tre gesti che un uomo deve assolutamente compiere se vuole far colpo su una donna?

«Primo. Migliorare le sue capacità di comunicazione e farne buon uso. Stabilire un contatto visivo e ascoltare. Non avere timore di mostrare i propri sentimenti.

Secondo. Ricordare che una donna ama essere sorpresa! Non c’è niente di peggio della routine per far affievolire l’interesse…

Terzo. Non lasciare che l’intimità sia solo un fatto spontaneo. L’aver pianificato un cerimoniale di passione, che si tratti di una sera o di un intero weekend di eros, è garanzia di successo».

C’è un gesto maschile che, in assoluto, le donne amano di più?

«Un uomo che si prende cura di sé è sempre molto sexy. Il fatto che si curi bene la pelle, i denti, le mani, il corpo, l’alimentazione… tutto ciò è un importante segno di sano amore di sé. E questo amore di sé è fondamentale per sviluppare la capacità di trattare gli altri con altrettanto amore e rispetto».

È difficile aspettarsi da un uomo “quel giusto tocco di sensualità”?

«La sensualità prescinde dal sesso. Ha invece a che vedere con l’essere consapevoli del momento che si sta vivendo e avere il coraggio di mostrarsi aperti e ricettivi al SENTIMENTO, su qualunque livello. L’uomo sensuale è come la donna sensuale: non teme di provare emozioni. Nella vita dà la priorità al piacere, sia che si tratti di condividere un’ottima cena, sia che tratti di fare l’amore».

Che peso può avere, nel gioco della seduzione, la scelta di un profumo?

«Adoro i profumi, ma il profumo in assoluto più sexy è quello naturale dei “feromoni”. Spesso viene mascherato da essenze indossate come ultimo tocco prima di uscire da casa, ma fortunatamente ad un certo punto la fragranza svanisce e arriva il momento in cui le cose si fanno interessanti: è il profumo naturale della pelle la vera chiave dell’attrazione!».

Il sex appeal, in definitiva, è qualcosa di innato o si può in qualche modo “allenare”?

«Il sex appeal è strettamente connesso alla propria accettazione sessuale, così come al generale senso di benessere. Quando facciamo del nostro benessere psicofisico una priorità, esaltiamo il nostro splendore naturale, trasmettiamo positività. Il sentirsi bene procede di pari passo con il sentirsi sexy. La demistificazione dell’ambito prettamente sessuale è essenziale per stimolare la capacità di attingere alle nostre potenzialità erotiche e sensuali. Non per nulla, è proprio questo uno degli obiettivi principali di The Boudoir Bible».