Idee regalo per San Valentino per lui e per lei

San Valentino, la festa degli innamorati, è ormai alle porte. In un giorno così importante, ognuno di noi vorrebbe stupire il proprio partner con un dono semplice, originale e inaspettato, ma spesso si hanno poche idee su cosa fare o regalare; quindi se anche tu sei alla ricerca del regalo perfetto, sei nel posto giusto.

Per non farvi trovare impreparati ho raccolto diverse idee regalo per Lei e per Lui classiche e originali.

Partirei col dire che il regalo che potrebbe essere considerato speciale ma soprattutto “perfetto” sono le esperienza da condividere insieme alla vostra dolce metà. Cosa c’è di meglio di un weekend da dedicare a voi due e staccare la spina da quella che è la vita quotidiana?! Che sia un weekend in montagna, al mare, a visitare nuovi posti o in un parco divertimenti (Disneyland, Gardaland, Mirabilandia …) , credo che un viaggio oltre ad essere il regalo migliore è anche quello che sarà conservato per molto più tempo nel vostro cuore.

Se il vostro budget non vi permette di realizzare questo, ci sono tantissime altre esperienze da condividere. Per esempio un’idea molto carina è quella di passare una giornata di relax in un centro benessere, concedendosi una pausa dallo stress quotidiano. Ideale per ritrovare la serenità del corpo e della mente.

Per quanto riguarda il mondo del Beauty, se la vostra Lei è un’amante del make up ma non siete sicuri di cosa posso apprezzare, va benissimo anche fare una semplice giftcard da Sephora o in qualsiasi altra profumeria. Se conoscete i gusti del vostro partner e siete sicuri che le possa piacere, un’idea interessante sono i vari cofanetti presenti sul mercato.

Regalare un gioiello, è un gesto classico ma che non passa mai di moda. Per Lei ci sono varie proposte tra cui scegliere: un anello, un bracciale, uno charm o sepplice collana. Per Lui la scelta è più semplice, un semplice ma elegante orologio riuscirà a sposare facilmente i gusti del nostro uomo.

Tra i classici regali romantici ma allo stesso tempo molto carini ci sono i peluche, se vogliamo distinguerci dall’acquistare un semplice orsetto o cuoricino, si può optare per un peluche dimensione extra large. Ad una ragazza piacerà sicuramente molto.

Di seguito vi lascio alcune foto con una piccola raccolta di idee.

E infine, ultimo ma non meno importante, sorprendetela con dei fiori. E’ un gesto “tradizionale” ma penso sia il più romantico in assoluto. E mi raccomando non dimenticate di porta la vostra dolce metà fuori a cena o se preferite preparate una cena romantica in casa a lume di candela. Organizzatela bene nel minimo dettaglio, creando l’atmosfera giusta, affinchè sia un successo assicurato!

