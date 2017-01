Idee regalo San Valentino – I parte

Anche se è un po’ presto meglio non farvi trovare impreparati cari amici maschietti. Io sono tra quelle che fanno finta di non voler festeggiare San Valentino ma che poi ci rimangono male se non ricevono almeno un pensierino! Alzi la mano chi è come me! Quindi il mio consiglio è di lasciare aperto il pc o il tablet su questo articolo, come messaggio subliminale, sia mai che il vostro fidanzato/compagno/amico/marito non prenda spunto per un regalo! Al primo posto vi segnalo il sito di Mr.Wonderful dove potrete trovare tantissime idee carine, un esempio? Le tazze con frasi super dolci (Il mio super potere è stare con te), i portachiavi da dividere in due, le candele a tema, bigliettini e libretti super romantici. Qui sul blog trovate maggiori info!

Se volete puntare sul make-up un regalo super può essere il nuovissimo blush di Benefit Cosmetics Galifornia che profuma di vacanze ai Caraibi e di estate in arrivo. Il colore è un mix di rosa ed oro leggermente shimmer che illumina la pelle rendendo le guance come baciate da un caldo sole, davvero fantastico come regalo!

Sempre a tema beauty ma questa volta skincare vi segnalo i prodotti di Bioderma, perfetti per tutti i tipi di pelle ed ottimi prodotti, sono senza dubbio un pensiero utile e certamente ben apprezzato! La mia linea preferita è la HydraBio, perfetta in questo periodo invernale.

Anche da Juniqe ci sono tante idee regalo, prime tra tutte sono sicuramente le coperte ed i cuscini: su questo sito potete trovare tantissimi design diversi, da quelli super romantici a quelli più spiritosi, dai più dolci a quelli minimal. Io ovviamente quando ho visto che c’era un intera collezione a tema conigli non ho saputo resistere! Tra le tante idee regalo anche le felpe, perfette per la primavera, o le agendine stampate!

A presto con la seconda parte!

Good Riddance.

F.