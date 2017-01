Elie Saab Haute Couture: dove nasce la luce

Il fascino del Nilo e la ricchezza dell’Egitto sono l’ispirazione di Elie Saab per la sua collezione Haute Couture Primavera/estate 2017. Così il couturier libanese rende omaggio al suo Medio Oriente, nell’epoca più lussuosa di tutti i tempi, che per prima ha custodito e sprigionato la luce.

Il designer ci fa così viaggiare indietro nel tempo, quando la voce di Leila Mourad echeggiava nell’aria e il corpo di Hind Rostom seduceva sul grande schermo: la sua donna Haute Couture è forte, decisa, grazie a completi strutturati nelle sfumature dell’azzurro e del grigio, ma è anche delicatamente seducente nel suo cambio d’abito che sprigiona la luce attraverso l’impalpabile tulle e i ricami luminosi.

The Birth of Light è un tributo all’opulenza araba, dove la femminilità riflette quel periodo d’oro, tra raffinatezza, giochi di vedo-non-vedo, scollature che mettono in risalto la bellezza del collo, ricami ispirati alla calligrafia araba, e ornamenti da mille e una notte.

Una rilettura dello stile di quell’epoca in cui le starlet indossavano abiti sorprendenti per marcare ancora di più la loro femminilità, che seduceva e incantava come il rossore del tramonto.

Il passato torna in vita grazie alla creatività del designer, e alla magia degli abiti che hanno una nuova identità. Più sensuale, scivola sulla pelle: è femminilità allo stato puro, inondata da una luce più intensa, più ambrata, tanto cercata dal couturier e racchiusa anche in una fragranza, Eau de Parfum Intense, che accarezza la pelle come un abito haute couture.