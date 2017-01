Il gioco delle coppie “preziose”

Il granato rosso è la pietra di chi è nata in Gennaio, il viola dello smeraldo ben si sposa con le native di Febbraio, blu zaffiro per le settembrine, rosa opalino, invece, per chi celebra il compleanno in Ottobre. A ciascun mese corrisponde un colore e una pietra natale ben precisa. Ma anche virtù che perfettamente si adattano alle native del periodo.

Uno studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Comunicazione dell’Università del Connecticut ha infatti evidenziato come le persone nate in un mese particolare tendano a condividere i medesimi tratti della personalità.

Sulla base delle caratteristiche legate al mese di nascita – le stesse a cui è ispirata la Collezione Pietre Natali di PANDORA, composta da dodici Gift Set di gioielli rifiniti a mano e impreziositi da pietre sintetiche incastonate in una struttura in Argento Sterling 925 – abbiamo ipotizzato anche i tratti della personalità del proprio potenziale compagno di vita. Piccoli indizi dedicati a chi desidera orientare al meglio la ricerca del partner o semplicemente fare un “check” della scelta compiuta!

Individua, qui sotto e nella gallery, il tuo mese di nascita. E scopri la pietra natale, le sue virtù e il mini identikit del tuo uomo ideale!

SE SEI NATA IN GENNAIO

La tua pietra nativa è: granato rosso

Le virtù: rappresenta l’amore e si indossa per favorire sicurezza durante viaggi e spostamenti.

L’uomo ideale: attenta ai dettagli, determinata, dotata di una personalità carismatica, se sei nata in Gennaio il tuo partner ideale è un uomo capace offrirti la certezza di saperti amare veramente. Tenace e riflessivo, fra te e lui non possono mancare sincerità, sostegno e un perfetto allineamento emotivo. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Maggio.

SE SEI NATA IN FEBBRAIO

La tua pietra nativa è: ametista sintetica

Le virtù: l’ametista è tradizionalmente associata alla regalità, alla tranquillità e alla forza interiore.

Il tuo uomo ideale: creativa e aperta alle novità, hai spesso l’appeal di uno “spirito libero”. Il tuo partner ideale è forte, coraggioso, a tratti anche imprevedibile. Capace di sedurti con intelligenza, ma anche di “contemplarti” con ammirazione. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Agosto.

SE SEI NATA IN MARZO

La tua pietra nativa è: cristallo blu acqua

Le virtù: la tonalità chiara delle pietre ricorda la purezza delle acque più cristalline e l’onestà.

Il tuo uomo ideale: dolcezza e fantasia sono le tue armi migliori. Spesso, chi è nata in Marzo, tende anche all’introversione, per questo, il tuo partner ideale è colui che, fin dal primo istante, è capace di capirti senza bisogno di parole. Un po’ riservato, un po’ bohémien, vive le emozioni in maniera sempre intensa e diretta. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Dicembre.

SE SEI NATA IN APRILE

La tua pietra nativa è: cristallo di rocca

Le virtù: la luminosità intensa della pietra è associata alla pazienza e alla chiarezza.

Il tuo uomo ideale: idealista e impulsiva, preferisci in genere l’azione alla riflessione. Il tuo partner ideale è colui che pondera bene le proprie azioni e si dimostra acuto al punto giusto. Capace di stimolarti positivamente a livello psicologico, vive l’intimità senza inibizioni. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Settembre.

SE SEI NATA IN MAGGIO

La tua pietra nativa è: cristallo verde

Le virtù: questa pietra è associata alla saggezza, alla crescita e alla pazienza.

Il tuo uomo ideale: volitiva e curiosa, vivi la vita come una grande, affascinante avventura! Il tuo partner ideale è elegante, meticoloso e nella vita punta sempre a migliorarsi. Ama esibire la propria compagna con orgoglio, garantendole uno stile di vita improntato sulla serenità. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Gennaio.

SE SEI NATA IN GIUGNO

La tua pietra nativa è: pietra di luna grigia

Le virtù: una pietra misteriosa, associata alla luna e considerata portatrice di equilibrio e armonia.

Il tuo uomo ideale: sensibile e lungimirante come sei, trovi un partner ideale in colui che si dimostra disposto a seguirti ovunque tu decida di andare! Paziente e accondiscendente, deve essere in grado di dar vita a un rapporto di coppia ben equilibrato e di successo. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Ottobre.

SE SEI NATA IN LUGLIO

La tua pietra nativa è: rubino sintetico

Le virtù: questa pietra di colore rosso intenso è associata all’amore e alla passione.

Il tuo uomo ideale: spontaneità e riservatezza sono i tuoi tratti distintivi, insieme a una xsensibilità particolare. Il tuo partner ideale è colui che, dietro a un tocco di mistero, nasconde un’indole dolce e appassionato. Volitivo e seducente, sa anche essere arrendevole al momento giusto. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Novembre.

SE SEI NATA IN AGOSTO

La tua pietra ideale è: peridoto

Le virtù: si dice che questa pietra verde oliva possa calmare la rabbia, facilitare le nuove amicizia e portare buonumore

Il tuo uomo ideale: generosa, brillante, leader praticamente in ogni ambito della tua vita, riconosci un partner ideale quando l’incontro lascia in te un’impronta indelebile! Inventivo e brillante, a unirvi deve essere soprattutto il desiderio di realizzare, supportandosi, le rispettive ambizioni. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Febbraio.

SE SEI NATA IN SETTEMBRE

La tua pietra ideale è: zaffiro sintetico

Le virtù: una nobile pietra blu che emana pace, felicità e ispirazione.

Il tuo uomo ideale: sei gentile e sensuale, nonché particolarmente esigente nelle relazioni. Per questo consideri ideale un partner ambizioso, solare, indipendente ma che quando si innamora è disposto a “cedere le armi” lasciandosi guidare su più livelli, meno che nell’intimità! Suggeriti gli uomini nati nel mese di Aprile.

SE SEI NATA IN OTTOBRE

La tua pietra ideale è: cristallo rosa opalescente

Le virtù: è associato all’affetto e alla tenerezza.

Il tuo uomo ideale: raffinata ed equilibrata, dai grande valore all’amore e all’amicizia. Il tuo partner ideale è paziente e raffinato, ama improntare la relazione nel segno dell’armonia. Affidabile e intuitivo, ha un buon sense of humor e poco interesse per le “prese di posizione”. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Luglio.

SE SEI NATA IN NOVEMBRE

La tua pietra ideale è: citrino

Le virtù: si ritiene che questa pietra solare porti gioia, successo e benessere.

Il tuo uomo ideale: indipendente e grintosa, ti piacciono le sfide, le conquiste, i rinnovamenti. Il tuo partner ideale è la prova vivente che la “chimica dell’attrazione” esiste. Seducente, intrigante, volitivo, ti sfida pericolosamente a testa alta. Ma la passione resiste. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Giugno.

SE SEI NATA IN DICEMBRE

La tua pietra ideale è: cristallo blu

Le virtù: la vibrante tonalità della pietra è associata alla pace alla tranquillità.

Il tuo uomo ideale: generosa, fiera e socievole, trovi il partner ideale se è spirito sognatore e intraprendente, sa prenderti sempre per il verso giusto e alimenta vivacemente la tua autostima. Degno compagno di intriganti avventure, dentro e fuori le lenzuola. Suggeriti gli uomini nati nel mese di Marzo.