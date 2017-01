La meditazione formato smartphone

Fino a qualche anno fa non c’era niente di più estraneo al rilassamento, al pensiero e alla meditazione del tenere uno smartphone in mano. Anzi, mettere via il telefono era una tacita regola approvata unanimamente per “staccare” la mente e concentrarsi sul proprio corpo, tanto che quasi tutti i programmi di “purificazione” prevedevano il cosiddetto digital detox.

Non che oggi sia scomparso o sconsigliato, ma al privarsi della tecnologia è subentrata l'opzione di poterla sfruttare proprio per stare meglio, non solo con le app di fitness e di salute, ma anche di meditazione. In America e nel resto d'Europa le app di meditazione sono più diffuse, tanto che la maggior parte sono solo in lingua inglese, mentre in Italia sono un fenomeno più recente ma in crescita (sfoglia la gallery di seguito per scoprire le app di meditazione in inglese e in italiano).















Non è un caso se l’app creata dalla startup Mindfulness Everywhere Buddhify, che conta più di 50 minuti meditati nel 2016 nel mondo, abbia deciso di creare la sua versione italiana: Medita Ora (disponibile per iOS e Android a € 1,99). L’app dispone di 21 diverse meditazioni guidate pensate per accompagnare l’utente nelle varie attività quotidiane: il risveglio, il viaggio, il tragitto a piedi, la pausa lavoro, i momenti di stress fino all’addormentamento.

L’obiettivo è inserire la meditazione all’interno della propria routine senza doversi ritagliare del tempo da dedicarci. Oltre alle meditazioni guidate, l’app dispone di un timer per meditare senza la voce guida, spiegazioni dei punti chiave della mindfulness per approfondirne la conoscenza e una dozzina di brevi esercizi da provare da soli.

«In Italia sono sempre di più le persone interessate a provare questo tipo di pratica, ma il problema è che la gran parte delle applicazioni sono in inglese mentre i corsi richiedono un grande investimento di tempo e denaro», ha commentato il direttore di Minduflness Everywhere Rohan Gunatillake, nominato da Wired UK fra le 50 persone che cambieranno il mondo. «La nostra missione, come azienda, è quella di rendere la mindfulness accessibile a tutti in modo semplice e conveniente». Chissà che il cambiamento che porterà Gunatillake non cominci proprio dalla vita dei suoi utenti.