Un tocco rock per il 2017

Obiettivo 2017: BE A BLAST. Ce lo insegnavano nel 2002 Susan Sarandon e Goldie Hawn nel film Due amiche esplosive, con i loro look anni ottanta, la filosofia di vita ironica e quell’attitude spensierata che vuole essere ricordata nel tempo. Voi dovete fare esattamente come loro, e avere quel look così azzeccato da essere le più esplosive del 2017. Per intenderci; niente outfit beige nell’armadio, ma un look very R’n’R!

Basta davvero poco per dare all’immagine una rilettura diversa dal solito, e le ragazze Zadig lo sanno. Eccome. Loro riescono a indossare con nonchalance una mini gonna davvero mini, perché la sanno abbinare alle giuste note rock: una t-shirt semplice, un pull lungo fino ai piedi, la fedora rivisitata, cintura e borsa in abbinato e stivali dall’anima femminile. Ma anche abiti innocenti dalla stampa irriverente, completi tempestati di paillettes, o il classico jeans abbinato a una semplicissima maglia bianca. Specie se il beauty look è edgy e cozy come l’intero outfit: capelli arruffati ad arte (dimenticate piastra e spazzole tecnologiche), quel non-make-up tanto invidiato alle parigine e, con il calare della notte, uno smokey eye effetto day after. Così da lasciare una scia irriverente appena uscite dalla stanza, che verrà ricordata e inseguita.

Questa scia ha anche un nome: è This is Her! di Zadig & Voltaire, la fragranza della griffe che profuma di femminilità grazie al gelsomino sambac, e che diventa irriverente unita alla crema di castagna e al sandalo. Fa subito rock, come l’uscire en pendant con la vostra amica esplosiva, alla ricerca di quel ragazzo così sexy a cui far perdere la testa.