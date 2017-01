Secondo voi, quali saranno i beauty trends 2017? Cosa ci sarà di nuovo nel mondo del beauty e del make up? Cosa resterà invariato? Cosa, invece, scomparirà?

Tutte le beauty-addicted, staranno sicuramente aspettando le risposte a queste domande.

Il 2016, è stato un anno pieno di novità nel mondo della bellezza, del make up e della cura della persona. Ci sono stati tantissimi trend diversi, che ci hanno accompagnate durante questo lungo anno. Tantissime le novità nel mondo dei capelli, ma anche delle unghie e del make up. E’ stato l’anno del boom dei colori pazzi per capelli, delle tinte labbra ultra opache e dei glitter. C’è stato davvero di tutto, e non ci siamo fatti mancare proprio niente!

Ma quali saranno, invece, i beauty trends 2017? Siete pronte a scoprirli? Eccoli qui!

1. Ash Balayage: dopo mesi e mesi di colori pazzi sui nostri capelli, il 2017 inizia con colori più sobri. Il colore che ci farà battere il cuore, sarà il balayage color cenere. Pronte a tingere le vostre chiome?

2. Chrome nails: già nel corso del 2016, avevamo avuto qualche accenno. Ma il 2017, sembra proprio essere l’anno delle unghie cromate. Potete farle tutte uguali, oppure solo qualche unghia, come ad esempio l’accent nail art.

3. Mascara bordeaux: non sempre il mascara deve essere nero, anche se la maggior parte di noi lo preferisce così. Ma ci sono anche tantissime altre varianti in cui si può trovare questo prodotto. Il 2017, vedrà l’arrivo del mascara bordeaux!

4. Lipgloss: i tanto amati lucidalabbra, tornano finalmente in voga. Pronte a dare volume alle vostre labbra con i gloss?

5. Jelly nails: tra le varie tendenze unghie, oltre quelle cromate, ci sono anche le unghie “gelatinose“. Che sia gel, semi-permanente o smalto, di sicuro questa sarà una super tendenza per quest’anno!

6. Fake freckles: è già esplosa nel 2016 questa mania, ma il 2017 sarà sicuramente il suo anno! Quindi via libera alle lentiggini finte! Si possono creare in tantissimi modi, usando un mascara marrone, oppure un ombretto in gel con il pennello. Chi le ha non le vorrebbe, chi non le ha, le vuole!

7. Glossy eyes: Se il gloss non può stare sulle labbra, allora sta sugli occhi!

8. Two tones lips: Labbra di due colori? Si può? Ma certo che sì! Questo è l’anno delle labbra di due colori diversi, ma che in qualche modo, si abbinano e stanno bene insieme.

9.Braided topknots: Un altro trend capelli, sarà quello dello chignon, già in voga nel 2016, ma con una piccola variante. Piuttosto che un classico “nodo” (knot), ad abbellire l’acconciatura, ci sarà anche una treccia iniziale. Un modo semplice, veloce e carino, per acconciare i propri capelli.

Cosa ve ne pare di questi beauty trends 2017? Avete già trovato quello che vi piace di più e che pensate possa fare per voi?