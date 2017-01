Quale sarà il colore della primavera? Il Pantone Color Institute ha pubblicato in questi giorni lo “Spring 2017 Fashion Color Report” ed ha inserito tra i colori di tendenza il Niagara. Il Niagara è un blu denim, un evergreen, un blu classico che rilassa e che ritroveremo declinato in tantissimi tessuti diversi. E’ la natura che ispira la palette cromatica di tendenza in questa primavera, i colori sono vivaci e luminosi, perfetti per dare nuova linfa vitale al nostro guardaroba che arriva dal grigio e dal nero dell’inverno.

Come abbinare questo colore? Niente di più semplice, il Niagara non ha grandi pretese, si adatta facilmente ai colori neutri e come il caro denim, dona a tutte le donne: bionde, more e rosse.

Accessori, gioielli, borse e scarpe sfrutteranno il color Niagara in tutte le salse e noi avremo solo un compito: indossarlo.

Nella cromoterapia, medicina alternativa che punta sulla potenzialità dei colori, la gamma dei blu è ben vista, rimanda al relax e alla quiete. Ricordiamoci sempre che la moda è comunicazione e allora, scegliere un vestito, o una camicia, di un tessuto impalpabile e soffice proprio sui toni del Niagara, potrebbe essere un buon modo per comunicare al mondo la nostra positività, la nostra spensieratezza e perchè no, il nostro benessere.

Un outfit semplice da copiare, che include il color niagara ed altre tendenze della primavera, è questo che vi propongo nell’articolo di oggi. Protagonista è una scamiciata di jeans, abbinata ad una camicia bianca, altro must have della stagione. Dettagli sfiziosi completano il look; tra le dita trovano posto i knuckle rings, anelli sottilissimi che si bloccano sulla prima o sulla seconda falange, accompagnati da un anello più importante, con pietra, che riprende il colore dominante del look, al collo una chocker rigida e poi il messy chignon, l’acconciatura passpartout che rende sofisticata la vostra immagine.

Vi piace o no questo colore?

Vi aspetto su Impossibile Fermare i Battiti per condividere insieme a voi, tante altre novità, non mancate!