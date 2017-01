Cinque rimedi contro la sindrome del lunedì

Alzi la mano chi non ha mai una volta sollevato gli occhi al cielo, al pensiero di dover riprendere la routine settimanale dopo un weekend ad alto tasso di divertimento/viaggi/relax!

Uno stato d’animo che può anche sfociare in veri e propri disturbi quali ansia, stanchezza, malumore, mal di testa… È la cosiddetta “sindrome del lunedì”, fenomeno psicosomatico più che una vera e propria patologia, sebbene dai dati raccolti attraverso il sistema di notifica via computer all’Inps dei certificati di malattia, pare sia il giorno in cui ci si ammali di più.

Le cause possono essere molteplici e spesso soggettive. Studi specifici hanno però messo in luce che poiché durante la settimana si tende a dormire poco, il weekend diventa il momento in cui si recupera il sonno perduto e il bioritmo si riallinea su un ritmo rilassato. Ecco, allora, che il ritorno a tempi più serrati già dal lunedì può generare un piccolo shock psicofisico, non sempre facile da contrastare.

Rientri anche tu nella cerchia di quelli che: “Aiuto, è già lunedì!” ecco alcune psicostrategie da seguire per alimentare il buonumore, contrastare il senso di malessere e ricominciare al meglio la settimana!

SE TI SENTI DEMOTIVATA

È una situazione tipica, soprattutto se si ha alle spalle un piacevole weekend. La soluzione? Scaccia via l’opacità trasformando il tuo lunedì in una giornata speciale: organizza una cena o un’uscita con gli amici. In previsione di una serata diversa, l’umore sarà senz’altro più vispo sin dal mattino. È un piccolo trucco, ma efficace!

SE TI SENTI ANSIOSA

A generare ansia potrebbe essere la preoccupazione per ciò che si ha da fare in ufficio o sul fronte dello studio. Primo step: non lasciarsi inghiottire, ma elaborare un piano razionale della giornata. Molto dipende anche da come si è conclusa la settimana precedente: se sono rimasti in sospeso dei progetti, sarà più duro affrontare il lunedì. L’ideale è chiudere sempre ogni impegno il venerdì.

SE NON TROVI LA CONCENTRAZIONE

La cosa peggiore è sforzarsi di trovarla! Meglio svagarsi richiamando alla mente situazioni piacevoli da poco vissute. Inoltre, può essere utile fare il punto degli impegni da affrontare e distribuirli lungo la settimana, in modo da ridurre il ventaglio di cose su cui concentrarsi subito. In caso, anche esternare la propria difficoltà a un amico o collega aiuta ad affrontarla.

SE TI SENTI IRRITABILE

Il consiglio numero uno? Sfrutta il “pensiero positivo”, sforzati cioè di trovare il lato positivo anche delle cose negative! Se tra le cause dell’irritabilità vi è un difficile rapporto con colleghi il lunedì mattina evita un impatto immediato con loro. Il suggerimento? Prenditi una pausa tutta per ste, di pieno relax.

SE HAI MAL DI TESTA

Sarà fondamentale fare un break per rilassare la mente. Scegli una posizione comoda, abbassa le luci e immagina scenari rilassanti, cercando di “catturare” i particolari: una veduta marina, una distesa verde… Anche la musica favorisce la distensione: perché non tenere un iPod a portata di mano, come sottofondo leggero per “i momenti no”?

E SE I SINTOMI PERSISTONO?

Dietro la “sindrome del lunedì” può celarsi un disagio più profondo, forse un’insoddisfazione professionale. Ma potrebbe anche trattarsi di una “copertura” per nascondere problemi più personali. Se certi malesseri risultano cronici meglio rivolgersi a uno specialista che consiglierà, a seconda dei casi, una terapia breve o una tecnica di rilassamento come il training autogeno.