Cinque sfide alla forza di gravità da provare

Ricorrente soprattutto nell’ambito della fantascienza, il tema dell’antigravità è stato utilizzato da moltissimi autori per descrivere veicoli, ambienti, oggetti, creature in grado di spostarsi o galleggiare liberamente nell’aria. Nonostante siano stati intrapresi studi e ricerche in questo senso, attualmente non è noto alcun sistema che possa bloccare o annullare l’effetto della gravità terrestre! Esistono tuttavia modi per sfidarla, neutralizzarla, ridurne le conseguenze. Ad esempio questi.

Il letto per dormire come nello spazio

Lo ha brevettato dopo sette anni di studi Reverie, azienda con sede a Denver negli Stati Uniti, specializzata nella ricerca scientifica abbinata alle problematiche del sonno e al relativo benessere. Lo Zero Gravity Bed Position mantiene i vantaggi della gravità (nessuna coperta galleggiante!), ma neutralizza gli effetti collaterali potenzialmente dolorosi di tale forza, come ad esempio la pressione del materasso su punti del corpo affetti da dolori muscolari e articolari. La sofisticata regolazione delle posizioni simula da vicino l’assenza di peso: un po’ come dormire su di una poltrona, ma con più comfort e benefici.

Lo Yoga che fa volare

Arriva dagli Stati Uniti l’antigravity yoga o aerial yoga, la disciplina adatta a tutti e praticata in sospensione. A idearla è stato l’atleta, ballerino e coreografo Christopher Harrison, il quale, grazie ad un’amaca di tessuto di cotone stretch, ancorata al soffitto, è riuscito a unire i movimenti della danza, dello yoga, del pilates e della ginnastica. Le posizioni dello yoga si praticano in una forma di assenza di gravità: il corpo si muove più liberamente che a terra e l’effetto benefico degli asana è esponenziale. I benefici? La mente impara a controllare e dialogare con il corpo e a superare le paure con metodo perché si acquisisce grande fiducia in se stessi. Si sviluppa molto la forza del corpo che cambia posizione solo grazie a muscoli forti e tonici, mentre la colonna vertebrale si riallinea e distende. In più, il sistema circolatorio e linfatico hanno un boost di benessere così come la micro circolazione.

La crema che solleva i tratti del viso

Si sa: la forza di gravità influisce sul rilassamento dei tessuti cutanei che, nel tempo, tendono a cedere. Grazie alla ricerca biotecnologica, i laboratori scientifici Shiseido hanno però scoperto che il meccanismo del rilassamento epidermico è dovuto a fibre di ancoraggio della pelle contenute nei fibroblasti e originate dalle cellule staminali. Per creare un sostegno alla pelle, permettendole di resistere agli effetti della forza di gravità, la ricerca Shiseido ha così sviluppato una crema specifica: BioPerformance Lift Dynamic Cream, in grado di donare un aspetto più rilassato e disteso grazie alla TruStructive™ Technology a base di Fito-estratto di Rosmarino, che agendo sulle Shiftable Master Cells (cellule “indifferenziate” all’interno del derma, la parte della pelle che cede alla gravità) e inducendole a trasformarsi in fibroblasti (le strutture portanti della cute), permette di mantenere più compatta ed elastica la pelle nel tempo.

Il Jet dove si galleggia

Si chiama ZERO-G Experience® ed è un’opportunità, unica nel suo genere, per sperimentare in volo la vera assenza di gravità. La propone la Zero Gravity Corporation, compagnia americana di turismo spaziale con sede ad Arlington in Virginia. Su Boeing 727 appositamente modificati vengono eseguiti archi parabolici al fine di creare un ambiente senza peso che consente di galleggiare, capovolgersi e volare come se si fosse nello spazio. Il costo di questa inedita experience è di circa 4.950 dollari a persona, comprensivi di 15 parabole, una tuta per il volo ZERO-G, gadget a tema, cerimonia di “Regravitation”, attestato finale, foto e video dell’esperienza vissuta a bordo.

Il Kit per realizzare torte “sospese”

Il fenomeno, in realtà, è simulato, ma l’effetto è decisamente cool. Per realizzare torte con stravaganti decori sospesi in aria c’è un kit semplicissimo da usare e acquistabile on line, sul sito inglese Lakeland, che lo vende in esclusiva. L’Anti-Gravity Pouring Cake Kit rende possibile l’impossibile, come costruire un torrente di tartufi, una cascata di crema o un flusso di dolci, tutti sospesi a mezz’aria. Si compone di un piatto base da 25 cm, due aste e altri piccoli pezzi, tutti riutilizzabili per un assemblaggio ideale. Sul sito anche un video dimostrativo e alcune ricette per torte “magiche”. Il costo? 9,99 sterline.