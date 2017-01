Il numero uno dei buoni propositi per il 2017? Più tempo per sé!

I ritmi di vita femminili, sempre più serrati, hanno indotto spesso a cercare soluzioni smart e iper veloci, al fine di conciliare al meglio studio, lavoro e impegni familiari. Eppure è in crescita, oggi, il numero di donne desiderose di frenare la corsa, allentare il ritmo, rivedere l’impatto che lavoro e compiti familiari hanno sulle loro vite. Obiettivo: ritagliarsi più tempo da dedicare alla cura di se stesse, ai propri interessi, al proprio benessere.

La conferma arriva anche da una ricerca condotta dall’organizzazione internazionale di leadership femminile WIN (Women’s International Networking) con sede a Losanna. Il risultato dell’indagine, svolta nell’arco di cinque anni su circa un migliaio di professioniste di tutta Europa, è che nel tempo le priorità femminili sono cambiate. Oggi, una porzione sempre più considerevole di intervistate considera ideale una suddivisione del tempo che prevede un 50% per il lavoro, un 30% per se stesse e un 20% per la famiglia. Il tempo personale diventa pertanto una risorsa sempre più ambita, vero e proprio “lusso” dei nostri tempi.

Perché allora non trasformare questo desiderio in uno di quei tanto sospirati “buoni propositi” per iniziare il nuovo anno con l’adeguata motivazione?

Recuperare il giusto tempo per sé equivarrà anche a dedicarsi cure beauty e attenzioni di benessere particolari. Qualche esempio?

Il giusto tempo per uno stretching rinvigorente

Non soltanto quando si finisce un allenamento: fare stretching è fondamentale anche al risveglio mattutino, per aiutare il corpo ad affrontare con il giusto vigore la giornata, soprattutto se si hanno ritmi di vita stressanti oppure non si ha tempo né voglia di andare in palestra. Invece di alzarvi subito, soffermatevi a letto ancora per un po’ ed eseguite alcuni esercizi di allungamento per migliorare l’elasticità e acquistare flessibilità e controllo muscolare. Bastano dieci minuti ogni giorno: corpo e umore ringrazieranno!

Il giusto tempo per alimentarsi in modo sano e piacevole

Smettetela di saltare la colazione del mattino, farvi un panino o un’insalatina veloce a pranzo (magari davanti al computer), rimpinzarvi di snack e cioccolato al pomeriggio, in preda al calo glicemico! Avere più tempo da dedicare a se stesse significa prima di ogni altra cosa, dedicare il giusto tempo all’alimentazione per nutrirsi in modo sano, utile e consapevole. Ritrovate il tempo per concedervi una bella colazione mattutina, ma anche per cucinare ciò che vi piace e gustare i cibi con lentezza, riscoprendone sapori e profumi. Siete fuori a pranzo? La sostanza non cambia! Anzi: sfruttate il momento di pausa per concedervi nuove sperimentazioni (sane) del gusto in compagnia delle amicizie più care.

Il giusto tempo per un colore fatto bene

Dimenticatevi il fast hairstyle! Andare dal parrucchiere per modificare o perfezionare il colore dei capelli dovrà essere un momento speciale tutto per voi: non si guarda più l’orologio, ci si “spoglia” da stress e tensioni, si punta al miglior risultato possibile. Mete ideali, in questo senso, sono i Saloni professionali a marchio Goldwell, all’interno dei quali vige proprio la filosofia olistica di una mini spa. L’attenzione non è focalizzata soltanto sulla professionalità e la competenza in fatto di hairstyle e colore, ma anche su quei dettagli di cura e accoglienza che invogliano le clienti a vivere un’esperienza di totale benessere body & mind. Del resto, il posto giusto non è forse quello dove smetti di chiederti che ora è?

Il giusto tempo per una coccola beauty di relax

D’accordo, la doccia è più pratica e veloce. Ma volete mettere gli effetti benefici che un bagno rilassante può avere a fine giornata sul vostro corpo e sull’umore? Durata ideale: venti minuti. Perfetti da ottimizzare applicando sul viso, in contemporanea, una maschera detossinante. Non solo: una volta uscite dalla vasca, prolungate il tempo a vostra disposizione per bere una tisana calda, concedervi un massaggio con una crema idratante o con un olio profumato. Un’impagabile coccola di benessere per imparare ad amarvi di più!

Il giusto tempo per apprezzare la propria vita

Ricavarsi del tempo per sé, significa anche combattere la monotonia, la fatica, a volte la demotivazione, facendo il punto sulla propria vita, sulle novità e le cose che si vorrebbero cambiare o migliorare. Anche per cogliere aspetti positivi che spesso ci sfuggono e che invece servono ad alimentare la carica e il buon umore.

Un esercizio utile in questo senso? Dedicate parte del vostro weekend alla riflessione, focalizzandovi sui momenti più belli e le notizie positive che più vi hanno fatto piacere nell’arco della settimana. Trascriveteli, poi, su un bigliettino e inseritelo in un contenitore che riaprirete soltanto alla fine dell’anno, per rendervi conto di tutte le cose positive che avete vissuto e che, forse, avete già dimenticato. E’ proprio dai buoni propositi come questi e dall’amore per il proprio benessere che si genera quel prezioso e proficuo input al cambiamento che può fare di noi delle persone migliori e più felici.