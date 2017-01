3 look differenti e un accessorio in comune

Oggi vi mostro come lo stesso paio di collant possa adattarsi a tre look completamente differenti.

Uno da indossare durante il giorno, uno per la sera e uno più casual e rock. Pronte a scoprirli insieme?

Partiamo dall’outfit per il giorno dove ho scelto d’indossare una gonna a-line dalle tonalità del nero abbinata ad una camicetta a quadri con maniche svasate. Un look perfetto da indossare durante le giornate al lavoro, se non amate le ballerine potete sostituirle con un paio di scarpe con il tacco dalle medesime tonalità della gonna.

L’accessorio indispensabile per l’inverno sono i collanti Golden Lady della linea My Secret, senza cuciture né culotte, per un effetto seconda pelle che mette in risalto le gambe.

Per una serata fuori vi propongo un look più particolare e diverso dal solito, un abito felpa con inserti in pizzo dalle tonalità del bordeaux che viene abbinato con un paio di stivali sopra il ginocchio dalle medesime tonalità dell’abito, realizzati in suede.

Accessorio in comune con il look precedente i collant senza cuciture di Golden Lady dalle tonalità del nero che si abbinano al cappotto in velluto con bottoni dorati.

Il terzo look è un po’ differente: rock e casual al tempo stesso. In questo outfit troviamo una maxi maglia nera abbinata ad un pullover lungo, i collant sono la cornice dell’intero outfit.

Come accessori un paio di ankle boots dal tacco medio, un cappellino a cuffia e guanti lunghi in cashmere.





Pensate come con gli stessi collant ho creato tre look così differenti tra loro! E voi come gli abbinate i collant?