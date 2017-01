I 10 beauty top trend del 2017 secondo Pinterest

Il social Pinterest ha fatto qualche previsione su quelli che saranno gli hot beauty trend dell’anno appena cominciato, in base ai dati e ai volumi di ricerca sui vari argomenti. I risultati sono sorprendenti ma pare non debbano portare alcuno sconvolgimento nella nostra routine quotidiana. A dire il vero alcuni ci lasciano un po’ perplessi, come il “micro-blading”, ovvero la rasatura delle sopracciglia al posto della classica depilazione. Il perché non è spiegato bene, ma pare che i volumi di ricerca e pubblicazione relativi a questo argomento siano cresciuti molto.

Anche i cut crease, ovvero l’ombreggiatura a forma di banana lungo la piega ciliare, non ci convince granché, ma lasciamo aperta ogni possibilità in tal senso. Il color grigio-cenere per i capelli ci convince di più, non fosse altro che si tratta di una semplice variante rispetto a una tonalità, il grigio appunto, molto amata e portata nel 2016. Le maschere al carbone, anche: ormai il comparto face mask, vero e proprio fenomeno 2016 è abbastanza saturo e non può che portare all’utilizzo di nuovi ingredienti, come appunto il carbone, disintossicante e purificante naturale.

Pare poi che vedremo molti foulard e che il classico top knot, amatissimo da celebrities e it-girl, non scomparirà ma si arricchirà di trecce e treccine, altro trend hot nel 2016. Infine il jojoba, come ingrediente sarà più che utilizzato per oli multiuso e l’effetto stain di lipgloss, per labbra e guance verrà ulteriormente rilanciato.

Per il momento è tutto, non ci resta che verificare