I buoni propositi beauty del 2017

Il 2017 promette bene, per tutti i segni dello zodiaco. Importante sarà mettere in pratica tutti i buoni propositi che ci siamo prefissate, ma che non sempre portiamo a termine.

Da dove iniziare? Dalla routine di bellezza. Obiettivo: essere favolose!

Tutto inizia con il volersi bene, perché le persone felici sono anche le più belle. Iniziate con il prendetevi cura di corpo e pelle, giorno dopo giorno, rispettando l’ABC della bellezza. Ma non solo. Andate in palestra regolarmente, mangiate sano e ogni tanto concedetevi una gratificazione; è necessaria, più che meritata. Come un momento di relax, un nuovo taglio di capelli o un makeover più estroso del solito.

Nella gallery i classici 10 propositi beauty, che tutte le donne dovrebbero mettere in pratica. #nomoreexcuses!