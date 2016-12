5 must have per il Nude Look

Il color nude è stata una tra le tendenze le tendenze dell’autunno inverno più seguite dalle celeb. La tonalità neutre, che troviamo cappotti, bluse e accessori. Dalla borsa in pelle passando per un paio di pantaloni, una gonna o una felpa – rigorosamente monocolore – fino alle stiletto con tacco vertiginoso. Tutto è nudo, effetto color pelle, una nuance femminile che non passa mai di moda, avvolgente, ricercata, mai chiassosa e sempre elegante.

Il nude look torna anche nel mondo del make-up, dover l’effetto nudo è sinonimo di pelle levigata, incarnato omogeneo, occhi non eccessivamente truccati ma ben illuminati, colori naturali sulle guance e anche sulle labbra.

Nudo come un fondotinta impalpabile, come una manicure dai toni neutro lattaginosi, beige, carne, nudo come una palette di nuance neutre declinate in diverse sfumature luminose. Nudo come un’esigenza di libertà, di sentirsi belle senza sentirsi appesantite dai prodotti o dagli strati, anche con gli abiti più aderenti, avvolgenti. Less is more, è la regola dei “senza”.

Il fondotinta che copre senza appesantire, lo smalto naked senza nailart, i tacchi alti senza plateau, i collant senza cuciture. Come la linea My secrets di GoldenLady con vita regolabile, senza cuciture nè culotte.