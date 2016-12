10 modi per essere glamour: ce ne parla Daniela Zuccotti

Siccome Natale è alle porte, vogliamo preparare chi si troverà a fronteggiare qualche delusione. Immaginiamo abbiate passato gli ultimi 20 giorni a emettere gridolini di eccitazione e simulare lacrime di commozione ogni qualvolta che, mano nella mano con il vostro fidanzato-marito-amante-compagno, siete passati davanti a una vetrina comme il faut: Tiffany & Co, per esempio. Louis Vuitton, per citarne un altro. Anche Louboutin vi aveva suscitato accalorati entusiasmi.

Ma lui, siamo pronte a scommettere, avrà male interpretato i vostri segnali. Lo capirete il 25, mentre scartate una “bellissima” caffettiera che sibila l’inno nazionale quando il caffè è pronto («Così non lo bruci più, smemorina mia») piuttosto che un entusiasmante abbonamento annuale a Garden forever («Non hai detto che volevi dedicarti alle piante sul balcone?»). O ancora, un originalissimo set di asciugamani («E con questo, per un po’ basta domeniche all’Ikea!»).

Inutile girarci attorno: certi uomini, con i regali sono proprio negati. Ne sa qualcosa Daniela Zuccotti, la fashion blogger protagonista di Affinità Elettive, il decimo (e ultimo!) episodio della web serie firmata Glamour. Nel cortometraggio, la web influencer è alle prese con un compagno dal gusto, diciamo, opinabile: «Nella vita reale non è molto diverso, ahimè – ride Daniela – E pensare che bastano due minuti per indovinare che cosa mi piace». Sfida accettata, passiamo due minuti con lei, facciamole 20 domande a bruciapelo, e cerchiamo di capire se ce la saremmo cavate meglio della sua dolce metà.

Nome?

«Daniela».

Cognome?

«Zuccotti».

Età?

«36».

Segno zodiacale?

«Bilancia».

Soprannome?

«Zuccona».

Carini i tuoi amici…

«Dicono che mi vogliono bene lo stesso, anche se faccio le “zucconate”».

Raccontacene una.

«Quella volta che sono partita in quarta, blaterando: “Ah guardi, fosse per me mi rivolgerei solo ai carabinieri. Mia madre mi ha sempre detto che sono molto più intelligenti dei poliziotti”. Peccato che l’ho detto a un poliziotto in borghese, pensando di lusingare un carabiniere».

Confusione perdonabile, dai.

«Già, ma io sono così in tutto. Qualcuno ha pure dichiarato il 21 ottobre, data del mio compleanno, Giornata Mondiale della Confusione».

Chi è lo spiritoso?

«Maurizio Rosazza Prin, lo chef di Chissenefood con cui ho fondato Tableous, un progetto Instagram in cui postiamo foto di tavole apparecchiate con i vestiti».

Prego?

«È un’idea che fonde due piaceri: quello della tavola (table) e della moda (fabulous). Maurizio cucina, e io apparecchio in modo originale: per esempio metto una camicia al posto della tovaglietta e una cravatta arrotolata come porta-tovagliolo (le curiose vadano pure a sfogliare la gallery sotto, per capire meglio di che cosa si tratta, ndr)».

Aspetta, ma non eri una blogger di moda?

«Certo, il mio sito si chiama Fregole. Ma sono anche social media manager, web content creator, e collaboro per una testata online dove sparlo di uomini».

Magari della loro scarsa capacità nel fare i regali?

«Esatto: uno che, come raccontiamo nello short movie, ti regala un’aspirapolvere anziché la Nuova Volkswagen up! merita almeno 15 articoli al vetriolo».

Ma pure tu farai qualche errore con il tuo compagno. O no?

«Errore è un parolone, peccatuccio semmai: saccheggio il suo armadio di tutti i maglioni e camicie. Adoro girare per strada con maniche lunghissime».

La tua icona di stile?

«Alexa Chung».

Sempre sul suo profilo Instagram a sbirciare l’ultimo look?

«No, per dir la verità, controllo più spesso il mio. Passo così tante ore su quel social network che, quando il mio fidanzato non mi trova, mi cerca lì».

Nel tempo libero?

«Faccio la mamma: ho una bimba di tre anni, Viola».

Hobby piuttosto impegnativo.

«Già, infatti appena ho un weekend libero lo passo a letto. Con una figlia piccola, l’ozio è un lusso».

Come lo è anche…

«Tornare a casa e sentire Viola che dice: “Mamma, ti ho mancato”».

Quando Viola avrà 20 anni, tu dove sarai?

«Probabilmente dal parrucchiere. O in Giappone: ho sempre sognato di andarci ma non sono ancora riuscita. Ho un debole per i kimono e i fiori di ciliegio».

Altri penchant?

«Per la Nutella, la spalmerei persino sui muri. Per le scarpe, me le sogno anche di notte. Per tutto ciò che è vintage: il mio motto è “finché c’è vintage c’è speranza”. Per Edward Norton, e ho detto tutto».

Norton in carne e ossa a parte, di idee regalo ce n’è da vendere.

Sfoglia gallery











Directed by Luca Babini

Starring Daniela Zuccotti

Co-starring Maurizio Martelli

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen

Thanks to L’angolo nascosto