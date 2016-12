Regali Natale 2016: venti sorprese a tutto BIO!

Prodotti biologici, ovvero realizzati con processi agricoli che escludono l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi, e attenti altresì alla salvaguardia dei sistemi e dei cicli naturali, al benessere e al rispetto delle esigenze etologice degli animali e all’equilibrio tra essi.

Un sistema produttivo, quello biologico, che oggi si estende ad ambiti non soltanto legati all’alimentazione, ma anche alla cura del sé, all’abbigliamento e persino al make up! Qualche idea per mettere sotto l’albero un regalo consapevolmente green? Eccone venti fra cui scegliere i tuoi!