My Comete moments

Comete Gioielli ha dedicato alla donna che si veste di storie memorabili una collezione di gioielli da indossare come fossero i nostri ricordi, da portare sempre con noi, che fanno parte di noi.

1997 – Io e miei fratelli abbiamo raggiunto i miei genitori in Italia che erano qui già da qualche anno. Ricordo poco o nulla della mia infanzia, ricordo di essere stata con i miei nonni fino ai 7 anni fino a quando non è tornata mia mamma per portarci in Italia. Ricordo che non avevamo molto in Cina. Nella foto siamo noi al parco giochi pochi giorni dopo essere arrivati a Milano, quel parco ci sembrava Disneyland.

2002 – La mia più grande passione e amore è stato per il pianoforte che ho potuto studiare solo durante le scuole medie, nonostante il non-interesse dei miei, studiavo con impegno. Ricordo che era l’unica materia in cui avevo “ottimo” sulla pagella a fine anno. A volte ci penso e rimpiango di non averci provato di più ed essermi fatta convincere che la musica non porta a nulla.

2009 – L’anno in cui ho conosciuto Luciano, ora padre di mia figlia. Un uomo testardo che è riuscito a farmi capire che posso essere il capitano del mio destino nonostante una famiglia molto tradizionale. Senza di lui non avrei mai osato sognare qualcosa di diverso, e invece ora mi ritrovo fotografa di moda con un blog di famiglia. Chi l’avrebbe mai detto?

14 settembre 2012 – Nasce la mia Chloe, una bambina con gli occhi a mandorla ma allo stesso tempo grandi e tondi. Non pensavo si potesse piangere davvero per la felicità e invece è successo. Le risate (cosi come le grida!) non mancano mai in casa con lei. Essere una mamma giovane forse mi aiuterà a capirla meglio quando sarà adolescente. Chissà.

2016 – Il primo viaggio oltreoceano tutti e tre insieme in Messico, talmente bello che mi è rimasto sulla pelle. Non ho mai avuto possibilità di viaggiare ma ho sempre voluto farlo e forse le possibilità stanno arrivando e voglio godermi ogni singolo viaggio con Chloe e Luciano perché viaggiare ci aiuterà a superare i pregiudizi, impareremo ad essere più tolleranti, socializzare diventerà più naturale ma sopratutto avremo tanti, tantissimi ricordi.

Foto EDITH DE MICHELE