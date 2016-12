Molto “girly”, un po’ rosa, ma soprattutto belli ed efficaci: è la nostra selezioni di prodotti beauty per non sbagliare regalo di Natale con amiche e parenti Millennials, grandi amanti ma altrettanto esperte del mercato cosmetico. Oggetti hi-tech, brand cult, maschere e kit di sopravvivenza contro l’hangover: ecco come fare colpo con teenager, ma anche ventenni, trentenni e tutte quelle donne “forever young”.



















































