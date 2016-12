Regali Natale 2016 nel segno della femminilità: rossetto, profumo o crema antiage?

Difficilmente si sbaglia quando la scelta ricade su un regalo capace di esaltare la femminilità di una donna! Perché dietro al gesto di chi lo dona, c’è spesso un’attenzione speciale nei confronti del benessere e della bellezza di chi lo riceve.

Del resto, tutte apprezzano il fatto di poter essere ammirate anche per una cospicua dose di fascino! Ecco, allora, tre proposte da tenere in considerazione se si è alla ricerca di idee regalo per donne speciali, con un alleato beauty di prestigio: Shiseido!

IL ROSSETTO

Perché regalare un rossetto? Perché le labbra sono il punto del viso che viene maggiormente associato al potere della femminilità e tingerle equivale a esaltarne maggiormente il fascino. Una bocca ben delineata, morbida e vellutata, carnosa e colorata di rosso, è il tocco di stile ideale per fare leva sulla sensualità!

Una delle proposte più nuove sul mercato è Rouge Rouge, il rossetto formulato dall’esperienza cosmetica Shiseido che definisce perfettamente e al tempo stesso cura le labbra, rendendole morbide, nutrite, idratate e ultrabrillanti. Disponibile in 16 nuance adatte a tutti i tipi di incarnato, il nuovo rossetto Shiseido è dedicato a donne dallo spirito passionale o romantico, magnetico o misterioso. Assicurando a tutte, indistintamente, labbra splendide e sane!

IL PROFUMO

Perché regalare un profumo? Rappresenta un classico indiscusso. E se è vero che la fragranza è una scelta molto personale, è anche vero che spesso è proprio grazie a preziosi “suggerimenti” che si individua quella formula olfattiva ottimale, attraverso cui desideriamo contraddistinguerci, quale elemento distintivo personale.

In questo senso, Ever Bloom Eau de Toilette di Shiseido può rappresentare la scelta ideale. Tutto, nella sua formulazione, ruota attorno all’idea di esaltazione della femminilità: grazie al bouquet delicato e sensuale e alla persistenza inalterata (garantita da un inedito meccanismo di diffusione), ogni donna che sceglierà di indossare questa fragranza fresca, floreale e luminosa sarà destinata a “lasciare il segno” nella memoria olfattiva di chi la incontra, rendendosi davvero indimenticabile!

LA CREMA ANTIETA’

Perché regalare una crema antiage? Non una qualunque, ovviamente! Ma una di quelle creme-trattamento di ultima generazione capaci di svolgere un’azione globale, ridenficando, modellando e levigando al tempo stesso la pelle del viso. Una formula che si prenda cura della bellezza femminile facendo leva anche sulla forza rigeneratrice delle cellule stesse.

Impossibile? BIO-PERFORMANCE LiftDynamic di Shiseido potrà farvi ricredere. La rivoluzione di questa linea di trattamenti antiage, presentata di recente dall’azienda cosmetica nipponica, è dettata da una speciale scoperta compiuta nei suoi Laboratori di Ricerca che riguarda proprio le fibre di ancoraggio della pelle, ovvero quelle che regolano il meccanismo del rilassamento cutaneo. Ne è derivata una linea antiage attiva nella riparazione cellulare e in grado di minimizzare efficacemente gli inestetismi dell’età. Quale regalo migliore per augurare, per esempio, alla mamma, uno splendore della pelle visibile e durevole nel tempo?