Regali di Natale per lui

Cosa regalare a fidanzati, mariti e amici per Natale? Sfogliate la gallery e fatevi ispirare dai trend del momento. Come un profumo di nicchia o un kit per il grooming, una camicia ironica o il classico cardigan, l’accessorio per il più hipster o la chicca per il più ricercato.

30 idee regalo di tutti i prezzi, per tutti i gusti dell’universo maschile. Del resto anche l’uomo è attento agli ultimi trend, che si parli di moda, lifestyle e bellezza. Volete lasciare il vostro lui a bocca aperta? Questa selezione farà al caso vostro.