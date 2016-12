10 modi per essere glamour: ce ne parla Brina Knauss

Brina Knauss è quel genere di ragazza che ti conquista in due secondi: il tempo necessario per farti scoppiare a ridere e dimenticare la sproporzione di doni che il buon dio ha fatto a te e a lei.

Brina è alta (altissima oserei dire) e ha un corpo perfetto. Pelle, occhi, sorriso, tutto in lei è perfetto. Non a caso per tanti anni è stata una modella e, ancora oggi, all’occasione posa o sfila per progetti che le interessano.

Brina è una vera upgirl: ha una vita meravigliosa, sempre in giro per il mondo. Di professione fa la dj, quindi vola dal Pacha di Ibiza alla Boom Boom Room di New York con la stessa facilità con cui noi mortali passiamo prima alla posta e poi dal panettiere.

Brina ha qualcosa come 27 mila follower adoranti su Instagram, che la riempiono di complimenti a ogni scatto postato.

Il suo atout però è l’ironia, che le permette di smorzare ogni cosa. Sul corpo dice: «Beh non è proprio tutto tutto merito di Madre Natura. I denti li ho fatti sistemare da bambina». E sulla pletora di fans scherza: «La metà sono degli “allupati”. Ho l’orgoglio, però, di avere mia madre tra i follower».

Sta già acquistando punti simpatia quando viene il momento di vestirsi per il cortometraggio che vedete sopra. Si sfila i suoi anfibi per entrare nel paio di stivaletti d’oro che sfoggia in Alta fedeltà, l’ottavo episodio della web serie firmata Glamour. Lo sguardo precipita sul calzino: niente gambaletti neri “pradeschi”, niente autoreggenti supersexy ma, udite udite, un bel calzettone di cotone con tanto di disegno di Topolino annesso. «Ah, sull’intimo sono un disastro. Il mio fidanzato ormai si è arreso».

Ci arrendiamo anche noi: Brina è irresistibile. Da tutti i punti di vista. Generosità inclusa: solo per noi, infatti, ha preparato una playlist d’eccezione. Dieci tracce che “spara” a tutto volume ogni volta che sale a bordo della sua Nuova Volkswagen up!. Fatelo anche voi quando volete rendere la vostra giornata ancora più “up!”.

1. Undercatt – Juno

2. Faithless – Insomnia

3. Moby – Go

4. Victor Ruiz – Soul Seek

5. Black Box – Ride On Time

6. Madonna – Girl Gone Wild

7. Steve Banning – Delusion

8. Rafael Cerato – Mirrors Of Life (Victor Ruiz remix)

9. Patrice Baumel – In This World

10. Nick Curly – Reverie

Directed by Luca Babini

Starring Brina Knauss

Co-starring Giampaolo Cattaneo, Lorenzo Della Giovanna, Leonardo Nelva Stellio

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen