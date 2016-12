Natale, perché e a chi regalare una candela

Quando si pensa al Natale si pensa al rosso del vischio e a quello del vestito di Babbo Natale, ma anche al giallo dorato delle candele e del camino, mai tanto apprezzati come a dicembre. Festa religiosa ma anche pagana, il Natale è il momento dell’anno in cui lasciarsi cullare da stereotipi comuni in mezzo mondo come le renne, la neve, l’albero e Babbo Natale. E le candele.

Se nella tradizione religiosa la candela simboleggia Cristo e la sua luce, il lume è ormai diventato un augurio universale di luce e calore, quindi di gioia e di affetto. Secondo la tradizione, nell’antichità si accedeva un cero e si lasciava bruciare per tutta la notte della Vigilia in simbolo dell’attesa di Gesù.

Poi si è passati a disporre delle candeline su una piramide di legno decorata con rami di fico o alloro e, tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, alla piramide è subentrato l’albero di Natale, decorato prima con delle candele e poi (più prudentemente oseremmo dire) con le luci.

Anche se è scesa dall’albero di Natale, la candela rimane ancora oggi un omaggio al nido domestico e al calore famigliare, ideale quindi da portare come dono quando si è invitati a una cena, un pranzo o un aperitivo natalizio domestico, che sia a casa della mamma, dell’amica o della nonna. Se poi la candela profuma di Natale ancora meglio.

Per farlo, la candela profumata “Note di Natale” di Acqua dell’Elba miscela note di arancia, mandarino, ginestra, gelsomino, miele, cannella, noce e legni di macchia mediterranea: il cadeau perfetto per regalare l’odore delle feste, dei piatti natalizi e dell’abete anche a forno spento e con l’abero finto!