10 modi per essere glamour: ce ne parla Martina Corradetti

Pregiudizio: se hai 26 anni, sei bella, di professione fai la fashion blogger e il tuo film preferito è Mean Girls (storia di esclusione e poi rivalsa di una nuova studentessa da parte del gruppetto delle ragazze più popolari del liceo), devi essere una snobbettina stile Il diavolo veste Prada.

Martina Corradetti ci mette due secondi a sfatare questo mito: arriva all’appuntamento, tira fuori il cellulare, mostra una foto di Christian, il suo bimbo appena nato, e si scioglie in un sorriso. Tra una ripresa e l’altra, non manca di telefonare al marito per sincerarsi che il piccolo stia bene e per rassicurare entrambi che sarà di ritorno a Roma per l’ora di cena. Già perché lei vive nella Capitale: oggi è a Milano per girare La moda ti fa bella, il settimo episodio della web serie firmata Glamour. Domani ha un evento. Dopodomani deve dedicarsi anima e corpo al suo blog, www.thefashioncoffee.com. Il giorno dopo ancora, chissà.

Ma come farà a fare tutto?, viene da pensare. «È la cosa che le gente mi chiede sempre», risponde Martina. «Basta organizzarsi. Io sono molto meticolosa. Per questo odio i cambi improvvisi di programma: una volta ho perso il treno e c’è mancato poco che non mi venisse un attacco di panico. Per fortuna oggi c’è la tecnologia, che semplifica ogni cosa. Ora poi che ho provato la Nuova Volkswagen up! non potrei più farne a meno: compatta e iperconnessa mi risolve un sacco di problemi. Comunque, io sento il bisogno di vivere al massimo, possibilmente su un tacco 12. Sai qual è il mio motto? Bevi la vita a grandi sorsi, perché quando sarà finita, non ti sarà bastata».

Primo sorso, quando ti svegli al mattino? «Caffè americano, la mia passione». Secondo? «Un sorso d’amore da mio marito e mio figlio». E poi? «Un sorso di moda dal mio guardaroba straripante: non saprei neanche definire il mio stile. Sono camaleontica, amante delle nuove tendenze. Ogni stagione cambio tutto». Nel cortometraggio di cui è protagonista, più che cambiare lei, fa cambiare look a due ragazze dal gusto, diciamo, discutibile. E, nella gallery sotto, aiuta anche noi a rimpolpare l’armadio con i dieci must di stagione. Buona visione e buona shopping!























Directed by Luca Babini

Starring Martina Corradetti

Co-starring Giorgia Ghysels, Viola Pagani, Pierina

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen