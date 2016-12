Spugnetta make-up…e se vi dicessi che potrebbe essere la coppa di un reggiseno?

Avete una vecchia coppa di reggiseno in silicone? Allora aspettate a buttarla via, in quanto il suo riutilizzo, se siete delle make-up addicted vi sarà davvero utile!

Partiamo dal principio, ossia che alcune settimane fa il web era impazzito per un nuovo tipo, se così vogliamo definirlo, di beauty blender.

Quest’invenzione, chiamata SiliSponge, è ad opera del beauty brand di Hong Kong, ossia: Molly Cosmetics. Consiste in una spugnetta fatta di una consistenza gommosa in quanto formata da silicone, e possiede un colore trasparente.

I vantaggi sembrano fantastici, a detta di chi è riuscito ad acquistarla poco prima che fosse sold-out. Ciò è dovuto soprattutto al materiale da cui è rivestita ossia il poliuretano termoplastico che dona a questa spugna una superficie non soltanto non porosa, ma le permette anche di prelevare meno fondotinta di quanto invece ne necessiti un semplice pennello; ciò fa sicuramente risparmiare prodotto.

Ma se, apparentemente, la sua forma e consistenza ricordano la coppa di un reggiseno pushup, ecco che qualcuno ha provato a usare proprio quest’ultima per trovare un’alternativa super economica e facilmente reperibile rispetto all’originale.

Questo è ciò che hanno fatto alcune beauty guru e ne hanno riscontrato un grandioso successo!

E, come per la SiliSponge, il risultato è stato un’ottima applicazione con poco prodotto. Senza dimenticare che la parte spigolosa della coppa è l’ideale per pulire con il correttore la parte sottostante la riga di eyeliner.

Sarà forse questo nuovo strumento di make-up il sostituto della famigerata spugnetta a goccia, ossia la beauty blender?