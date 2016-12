10 modi per essere glamour: ce ne parla Virginia Varinelli

La sua vita è frenetica per scelta: a Virginia Varinelli, 32 anni, blogger, moglie e cavallerizza, piace andare al galoppo in ogni situazione. Tranne quando guida, si capisce: al volante della sua Nuova Volkswagen up! privilegia la prudenza. In tutte le altre circostanze, chi la conosce bene la descrive come una «iperattiva». E lei ci si rivede: «Neppure la sera, quando mi corico a letto, stacco la spina e mi rilasso: prima di spegnere la luce, stilo una lista virtuale di cose da fare l’indomani. E, quando mi sveglio, sono pronta a farle tutte nonché ad affrontare le altre mille sorprese che mi aspettano». Con un carattere così, non è certo un caso che il suo cavallo – quello che nel corto sopra abbiamo soprannominato “Carotino” – in realtà si chiami Carpe Diem, cogli l’attimo. Per Virginia, ogni secondo è importante, quindi va impiegato al meglio: «Bado poco al futuro e vivo molto il presente. Oggi, con il mio blog theuglytruthofv.com sono dove voglio essere. Al domani penserò domani, ora non ho tempo». Paradossalmente, Carotino-Carpe Diem ha fatto un regalo prezioso a Virginia: le ha insegnato cinque regole fondamentali sul valore del tempo e della pazienza. Sfogliate la gallery sotto per scoprire quali. Poi riguardatevi Ossessione d’amore, il sesto episodio della web serie firmata Glamour: anche qui c’è in ballo un regalo. Che cosa sarà mai?











Directed by Luca Babini

Starring Virginia Varinelli

Co-starring Viola Varinelli, Carpe Diem (alias Carotino)

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen

Thanks to Il Gallione