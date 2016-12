Regali in pink

C’è rosa e rosa: il pastello, il cipria, lo scuro, il Mountbatten, il vivo e lo shocking. E saranno proprio queste le sei sfumature da far posare su abiti, accessori e labbra. Pink is the new black. Lo dimostrano i “colpi di testa” di chi ama tingersi i capelli color marshmallow, o ancora le trendsetter che non riescono a fare a meno di un flash rosa nel guardaroba, mix tra bianco e rosso e simbolo di gioia e femminilità.

A sdoganare questa tonalità è stata la cantante Edith Piaf con la sua La Vie en Rose, che trasmette l’eterno ottimismo. O anche il film Cenerentola a Parigi dove Maggie Prescott (interpretata da Kay Thompson), direttrice della rivista Quality, impone al suo team di pensare in rosa per il numero speciale. Pink che ritroviamo in oltre venti sfumature differenti nella canzone anni ’90 degli Aerosmith, e che in questa stagione impazza su abiti e accessori.

Nella gallery trovate i 10 regali top dell’Autunno/inverno 2016-17, dalla borsa Marmont di Gucci (il direttore creativo della griffe, Alessandro Michele, è appena stato eletto International Accessory Designer ai The Fashion Awards 2016, se ve lo siete perse) al beanie Girls di Alexander Wang, dal choker in velluto a otto shade di rossetti cremosi, della collezione Rouge Rouge di Shiseido.

Perché, come afferma lo stesso brand di cosmesi, esiste più di una sfumatura di donna: romantica ma anche misteriosa come il rosa. Ognuna delle sue shade è adatta a un tipo di carnagione, colore di capelli e anche all’istinto del momento, che mette ancora più in risalto la femminilità.