Ragali di Natale (pilotati)

Noi donne siamo delle maghe in questo. Far capire il regalo che vogliamo senza chiederlo esplicitamente. La mossa vincente per trovare sotto l’albero un regalo “pilotato” è portare il vostro lui a fare un giro per negozi prima di Natale, indicando gli oggetti del desiderio. Nel farlo, però, ci vuole una certa tattica.

REGOLA N°1

Individuate due/tre opzioni. Non di più, o rischierete di mandarlo in confusione. Insomma, dategli delle alternative ma senza esagerare se volete che se le ricordi tutte.

REGOLA N°2

Per convincerlo non scegliete qualcosa di troppo distante dai suoi schemi mentali o di particolarmente complicato. Del resto, anche chi fa un regalo lo deve sentire un po' suo. Colpitelo al cuore con qualcosa che vada dritto alle sue emozioni e alle vostre.









REGOLA N°3

Il plus di farsi regalare un gioiello? Quando avete deciso quello che vi piace, sottolineatigli il fatto che non c’è il rischio che possa sbagliare taglia o colore…

I REGALI PILOTATI SONO I MIGLIORI, LO DICE ANCHE LA SCIENZA

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Social Psychology i regali più apprezzati sono proprio quelli desiderati. Se il vostro lui è uno di quei soggetti che preferiscono fare di testa propria regalando qualcosa di diverso rispetto alle richieste per paura di essere banali o per dimostrare di averci messo impegno, parlate di regali in generale, portando il discorso sulle amiche e di quanto le farete felici comprando proprio quello di cui hanno bisogno.