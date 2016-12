Choker mania (ma non solo)

Chi era teenager negli anni Novanta sa esattamente di che cosa stiamo parlando: il choker è tornato. Quello stringhino in velluto che tanto impazzava tra le fan di Beverly Hills 90210, delle Spice Girls e di Britney Spears, è oggi un cult da avere tra gli accessori, facile da indossare con qualsiasi look.

Meglio nero, non troppo sottile né troppo spesso, è un elemento che innalza la femminilità. Lo dimostrano anche le celeb, dalle inseparabili amiche Gigi Hadid e Kendall Jenner al clan Kardashian, dalla modella Rosie Hunthington-Whiteley alla trendsetter Alexa Chung.

Sceglietelo però con un twist in più, come aveva fatto in passato una giovanissima Natalie Portman nel film Léon: mettete un charm sul choker per impreziosire il vostro décolleté. Dodo per Natale lo propone romantico, con un cuore in oro rosa tempestato di diamanti neri. Colore che non solo è un evergreen, ma anche una nuance perfetta da regalare o farsi regalare. Prendete Mr. Big di Sex and the City. Lui, a Carrie Bradshaw, aveva regalato un diamante nero. Perché? Lei era come nessun’altra.







Se il chocker non vi convince, fate posare il charm su altri gioielli, come un bracciale o una collana lunga. Nella gallery in alto la wishlist natalizia firmata Dodo, che reinventa i suoi ciondoli più iconici attraverso nuove silhouette, più leggere e sottili, tra cui il quadrifoglio, la stella e il cuore. Adatto non solo alle anime più romantiche.