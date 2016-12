10 modi per essere glamour: ce ne parla Cecilia Bringheli

Insostituibile accessorio-feticcio per ogni donna (sì, anche per quelle che sostengono di fregarsene), le scarpe ricoprono un’infinità di ruoli nella nostra vita: compensazione affettiva post-rottura con il fidanzato, strumento di seduzione del successivo fidanzato, status symbol, mezzo di autoaffermazione, e così via. Non è un caso che, alcuni modelli comparsi in film di culto siano diventati essi stessi iconici. Décolletée in cristallo di Cenerentola a parte, come dimenticarsi dei cuissardes di Pretty Woman, delle sneakers giallo acceso di Kill Bill, dei sabot di Marie Antoinette o delle pumps blu Manolo Blahnik celebrate da Carrie di Sex and the City, alias Sarah Jessica Parker, come e più di un compagno di vita? Anche in Mai dire mai, il quinto episodio della web serie firmata Glamour, le scarpe fanno da protagoniste. Al fianco di Cecilia Bringheli, che di mestiere le disegna e le produce.

Cecilia ha capito di avercela fatta il giorno in cui, sfogliando un magazine di moda, ha notato una foto di Madonna che usciva dall’hotel Ritz di Parigi, con ai piedi un paio dei suoi slip on. Classe 1985, la shoe designer oggi ha un brand affermato, CB Made in Italy, un bellissimo showroom in centro a Milano e uno stuolo di aficionados di alto profilo – dalla sopraccitata Madame Ciccone a Jessica Chastain, da Adrien Brody a Giovanna Battaglia.

Ma la strada per il successo non è sempre stata in discesa. Come tutti i giovani startupper ha affrontato imprevisti e pregiudizi, cassandre scoraggianti e situazioni esilaranti: «Qualche anno fa, ho dato appuntamento a un importante cliente nel mio showroom. Eravamo seduti a un tavolo, discutevamo di business. A un certo punto è arrivata Lana, il mio cane, e ha fatto la pipì proprio davanti a lui».

Insomma, a Cecilia ne sono capitate di tutti i colori. Persino nello short movie che vedete sopra, si trova a doversi destreggiare con un buyer molto particolare ed esigente. Per fortuna, può contare sulla Nuova Volkswagen up!, che la aiuta a risolvere, in fretta, un problema considerevole. Guardate il video e scoprite quale. Poi sfogliate la gallery qui sotto: è un regalo di Cecilia per voi. Le abbiamo chiesto di scegliere il paio che preferisce tra tutte le scarpe CB Made in Italy, e di costruire il look che più le valorizza. Lei ha mixato capi e accessori diversi seguendo il suo inconfondibile stile: «Classico, casuale, ricercato», parole sue.













Directed by Luca Babini

Starring Cecilia Bringheli

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen

Thanks to CB Made in Italy