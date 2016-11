Il Natale ormai è alle porte e come tutti sanno non è mai troppo presto per andare alla ricerca del regalo perfetto. Eccovi qui di seguito alcune idee regalo low cost per Natale. Idee originali per un Natale originale.

Una candela in una tazza di tè. Un ottimo regalo per gli amanti delle candele e del tè. Questo regalo è decisamente low cost ed è possibile realizzarlo interamente a casa, basta comprare semplicemente una tazzina carina e una candela da far poi sciogliere all’interno della tazzina stessa. Facile, veloce e per niente dispendioso.

Restando in tema “bevande”, un’altra idea molto carina, originale e per niente dispendiosa è riempire un barattolo di vetro con del cioccolato in polvere e marshmallows, un mix perfetto per Natale, inoltre è possibile decorare il barattolo in vetro come più di preferisce, con nastrini, fiocchi o altro.

Saponette gelatinose profumate fatta in casa. Non spaventatevi dal nome, in realtà sono facilissime da preparare ed ovviamente low cost! Un’idea originale per le proprie amiche amanti dei profumi. Per prepararle bastano solo alcuni fogli di colla di pesce, un po’ d’acqua, del sapone o bagnoschiuma profumato, formine a piacere e tanta fantasia!

Ed invece per le nostre amiche più freddolose un ottimo regalo è di sicuro un paio di pantofole calde, ma giusto per non restare banali, perchè non riempirle di altri piccoli regalini? Come dei dolcetti, degli smalti, rossetti (guarda i top per l’inverno) o maschere viso. La scelta è solo vostra, basta avere solo un po’ di fantasia ed ovviamente conoscere l’altra persona.

Visto che quest’anno vanno molto di moda barattoli di vetro, perchè non sfruttarli al massimo? Ecco qui un’altra idea originale, semplice e low cost sopratutto, per le nostre amiche amanti delle unghie. Basta riempire semplicemente un barattolo di vetro con degli smalti, lime colorate, batuffoli di cotone ed il gioco è fatto!

Un’idea sicuramente molto originale è regalare una maglia a tema Natalizio, con stampa ovviamente personalizzata! Scegliete una maglietta monocolore, semplice e andate a farla stampare, niente di più semplice e unico!

E come ultima idea, una bellissima tazza personalizzata col nome o l’iniziale della persona con all’interno tante caramelle e cioccolatini. Low cost, originale e sicuramente molto apprezzata!