Chic in Vespa: sei più Classy o Irriverent?

Donne e motori, gioie e… colori! C’è una nuova Beauty Experience per le giovani donne che amano le due ruote. E ha per protagonista proprio il colore: da quelli nuovi, freschi e brillanti, che caratterizzano i più classici modelli di Vespa (Primavera, Sprint e GTS) volti ad esprimere giovinezza e una rinnovata gioia di vivere, a quelli sensuali e intriganti dei due look proposti da Shiseido, per le motocicliste contemporanee più cool.

Prendendo ispirazione dalle emozioni legate ai colori, il make up specialist di Shiseido Pablo Ardizzone ha elaborato i maquillage CLASSY e IRRIVERENT. Rappresentano due diversi stili femminili fra cui scegliere il proprio, oppure da alternare a seconda del mood del momento. Una Woman Color Experience per tutte coloro che esprimono la propria femminilità anche attraverso l’emozione del colore.

«Il make up CLASSY punta sui toni delicati dello champagne», sottolinea Pablo Ardizzone. «Perfetto chi vuole un mood discreto, meno d’impatto ma al tempo stesso di un’eleganza sottile, che si sente ma non si urla».

