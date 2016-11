10 modi per essere glamour: ce ne parla Anastassia Khozissova

«La vita è una scuola e noi siamo tutti studenti»: questo è quanto di più prezioso Anastassia Khozissova ha imparato da Ralph Lauren, lo stilista americano di cui è stata musa. Per chi non lo sapesse (o non lo indovinasse dalle proporzioni da silfide), Anastassia ha un passato da indossatrice. Ma non una qualunque: per anni è stata un punto di riferimento nella fashion industry. Tanto che una top del calibro di Eva Riccobono ha detto: «Quando ho cominciato a sfilare, la Khozissova era un’istituzione. Mi ha insegnato tutto».

Russa di nascita e di carattere (determinata come poche), dopo un lungo periodo a New York, ora vive a Milano dove, facendo tesoro della sua esperienza da modella, ha fondato due attività: è web influencer (ha creato e dirige il sito lifeofthemodel.com) nonché health coach, ovvero fornisce consulenze di alimentazione e fitness a quanti vogliano condurre una vita più salutare. Due i suoi biglietti da visita: il fisico perfetto (di cui peraltro è molto consapevole: «Non c’è niente del mio corpo che cambierei», ammette) e la sicumera propria di chi ce l’ha fatta: «Non ho rimorsi né rimpianti: le mie decisioni e i miei sbagli mi hanno condotto dove sono ora. E dove sono ora sono felice. Mi sveglio, ringrazio per ciò che ho, e penso a come vivere la giornata nella maniera più positiva possibile. Cerco la bellezza nelle piccole cose».

È questo l’atteggiamento che vediamo in Fidati di me, il quarto episodio della web serie firmata Glamour. Nel corto, Anastassia è alle prese con una ragazza che vorrebbe piacersi di più. Problema di molte, a dir il vero. Quante potrebbero affermare, come fa lei, «Non ho difetti, sono perfetta»? Forse noi comuni mortali non arriveremo mai a cotanto amor proprio, ma qualcosa possiamo fare per volerci un po’ più bene. La Khozissova è qui per indicarci la via: sì agli esercizi di Pilates appena sveglie la mattina, a un buon centrifugato verde per colazione, agli squat mentre lavate i denti e agli addominali quando vi capita di dover tirare a lucido la vostra auto, (Anastassia ci dà una bella dimostrazione con la sua Nuova Volkswagen up!). Dulcis in fundo, sì a qualche strappo alla regola: anche l’indulgenza ha il suo risvolto positivo sull’umore. Guardate lo short movie sopra per capire di che cosa stiamo parlando, poi sfogliate la gallery qui sotto per imparare altri 10 tips che renderanno la vostra vita ancora più up!





















Directed by Luca Babini

Starring Anastassia Khozissova

Co-starring Fabrizia De Caro

Second camera & editor Marco Mignani

Assistants Michele Costa, Teo Zanin

Hair & Make up by Nicole Rossin

Motion graphics by Massimo Minchio

Music by Giacomo Porfiri

Concept & styling by Glamour

Featuring Nuova up! by Volkswagen